Un día para estar con los que ya no están Las familias riojanas visitan los cementerios de la región para honrar a sus difuntos y mantener vivo su recuerdo en la festividad de Todos los Santos

Juan Marín del Río Logroño Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:57

El 1 de noviembre conserva un significado especial, una cita con la memoria que se repite cada año y que sigue siendo una de las tradiciones más firmes del calendario. Este Día de Todos los Santos, los cementerios de La Rioja se han llenado de flores, pasos tranquilos y conversaciones en voz baja. Familias enteras han vuelto a acercarse a los suyos con el mismo gesto de siempre: limpiar las tumbas, cambiar las flores y dedicar unos minutos a la reflexión y al recuerdo.

En el cementerio municipal de Logroño, la jornada ha transcurrido con calma y respeto. Desde primera hora, el goteo de visitantes ha sido constante. Algunos llegaban con niños, otros en grupos pequeños y muchos lo han hecho en silencio, con un ramo de crisantemos o rosas entre las manos. La comunidad gitana ha vuelto a destacar por su presencia numerosa y su manera de honrar a los suyos: vestidos de negro riguroso, en grandes grupos familiares y con panteones adornados con profusión de flores. Algunas familias reconocían haber dedicado hasta siete horas el día anterior a preparar cada detalle, como si ese trabajo fuera también una forma de oración.

Muchos visitantes se han acercado hasta el 'Árbol del recuerdo' instalado en las entradas del cementerio logroñés. Se trata de un pequeño árbol blanco del que cuelgan decenas de pequeñas tarjetas con mensajes escritos por los visitantes. Frases sencillas, muchas sin firma, que expresan el cariño, la ausencia y la gratitud a sus seres queridos.

La jornada se vive con recogimiento, entre quienes optan por quedarse unos minutos frente a la tumba y quienes aprovechan para reencontrarse con familiares, vecinos o amigos. Porque Todos los Santos no es solo un día de duelo, sino también de encuentro. Al caer la tarde, cuando el murmullo se apaga y los cementerios recuperan su silencio, quedan las flores frescas y la promesa silenciosa de volver el próximo año. Porque recordar sigue siendo una forma de mantener viva la vida.