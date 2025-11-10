LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La DGT intensifica esta semana el control de autobuses escolares

La Guardia Civil pondrá atención en el exceso de velocidad, el uso del móvil, el consumo de drogas y de alcohol así como el uso de los cinturones de seguridad

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:59

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha durante esta semana una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar. La Delegación del Gobierno en La Rioja indicó este lunes que, hasta el próximo viernes, 14 de noviembre, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales de los municipios que se han sumado a la campaña vigilarán especialmente que estos vehículos circulen a la velocidad permitida.

También controlarán que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, ya que los siniestros más habituales en los que se ven involucrados los autobuses escolares están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones.

Además, se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores. Debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados. En esta campaña se intensificarán también las comprobaciones de autorizaciones y documentos.

