Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días

La estación de esquí de Valdezcaray, uno de los atractivos turísticos de La Rioja, sigue acumulando pérdidas año tras año y ya ni siquiera un ... incremento en los días de apertura sirve para maquillar unas cifras que en el último ejercicio, según el informe de auditoría de cuentas de 2024, se elevan por encima de los 2,2 millones de euros. No se recuerda un peor resultado –nunca se habían superado los dos millones en 'números rojos' al cierre de una anualidad– y desde 2018 esta deuda alcanza ya los 9,077 millones de euros.

El equipo de auditores y consultores encargado de elaborar el informe vuelve a incidir, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, en que la sociedad pública Valdezcaray S. A. que explota la estación de esquí «presenta de forma recurrente unos resultados negativos significativos, incluso a nivel de explotación, circunstancia que podría suponer un riesgo en cuanto a la capacidad de la sociedad a continuar con su actividad». Asimismo, existe un riesgo de una «posible depreciación del valor razonable de las inversiones en la estación en relación a su valor contable por su incapacidad de generar el necesario flujo de efectivo para la rentabilidad y amortización» de los activos.

De estos 2,2 millones de euros de déficit, casi la mitad –1,047 millones– corresponde a gastos de personal. El número medio de empleados en 2024 fue de 31, tres más que el año anterior. Además, otros 995.731 euros correspondieron a gastos de explotación y 648.246 a amortizaciones del inmovilizado.

82 fechas esquiables

Desde el punto de vista de fechas de apertura, sí hubo una mejora respecto a la campaña anterior y la temporada 2024/25 se cerró con 82 días esquiables, mejor que las dos anteriores pero aún lejos de los 120 del ejercicio 2021/22. Pero las condiciones meteorológicas volvieron a dar la espalda a la estación en varios momentos de la campaña, sobre todo en los primeros meses de 2024 que se caracterizaron por la falta de precipitaciones y de temperaturas idóneas para la fabricación de nieve artificial. Además, una 'ola de calor' invernal al final del año arruinó el manto de nieve que tenía Valdezcaray.

Un total de 48.717 personas acudieron a deslizarse por la veintena de pistas con diferentes dificultades que estuvieron abiertas, entre ellos 5.700 escolares. Casi la mitad de estos esquiadores, unos 22.900, procedían del País Vasco –sobre todo de Vizcaya– y otros más de 10.000, riojanos.