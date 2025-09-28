LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Usuarios suben en telesilla en la estación de esquí de Valdezcaray. Justo Rodríguez

Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días

La deuda sigue creciendo, 9 millones desde 2018, y estos resultados «podrían suponer un riesgo en la capacidad de la sociedad para continuar con su actividad»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:23

La estación de esquí de Valdezcaray, uno de los atractivos turísticos de La Rioja, sigue acumulando pérdidas año tras año y ya ni siquiera un ... incremento en los días de apertura sirve para maquillar unas cifras que en el último ejercicio, según el informe de auditoría de cuentas de 2024, se elevan por encima de los 2,2 millones de euros. No se recuerda un peor resultado –nunca se habían superado los dos millones en 'números rojos' al cierre de una anualidad– y desde 2018 esta deuda alcanza ya los 9,077 millones de euros.

