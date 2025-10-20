Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño El arrestado, además, les permitía consumirla en el propio local

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, presuntamente, vendía drogas en un local de Logroño que también usaba como vivienda. Entre los clientes, se encontraban menores a los que, como al resto, les facilitaba también su consumo allí mismo.

El inicio de la investigación de la Policía Nacional tuvo lugar a requerimiento de La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el curso de unas diligencias de investigación preprocesales, para la comprobación e investigación de los hechos.

El 'modus operandi' del presunto autor consistía en vender la droga en el propio local que usaba para vivir. El hecho de que permitiera a los propios clientes consumir la droga en el mismo interior ha dificultado la labor de la investigación, que ha contado también con la colaboración de la Policía Local de Logroño para la recopilación de información.

Registro de la vivienda

Este jueves la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro del local con mandamiento judicial y se detuvo al presunto autor.

Durante el registro, se intervinieron 2,21 gramos de speed, 6,46 gramos de hachís, 3,82 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión, y numerosas armas prohibidas.

Además se le atribuye un delito de defraudación de fluido eléctrico, dado que sin contar con contrato de suministro de electricidad, había modificado la instalación para engancharse a la red eléctrica y eludir el pago.

Delitos contra el patrimonio

El grupo de investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja le ha imputado además un delito de robo con fuerza, al haber cotejado los indicios biológicos hallados en la escena de ese delito por la Brigada Provincial de Policía Científica en la inspección ocular, con su perfil genético y ser coincidentes.

El detenido, de entre 30 y 40 años, cuenta con varios antecedentes policiales y, además, se le ha atribuido la autoría de diversos delitos contra el patrimonio.