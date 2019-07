Detectado un caso de legionela en La Rioja Javier Belver. R / EFE Desde Salud advierten de que se trata de un caso aislado LA RIOJA Miércoles, 3 julio 2019, 14:16

La Consejería de Salud ha confirmado un caso de legionela. Se trata de una mujer de 71 años que permanece ingresada en el Hospital Los Manzanos desde el día 1 de julio. La paciente comenzó con los síntomas el día 15 de junio, lo que se confirmó este martes, según ha adelantado Rioja 2.

Desde Salud advierten de que se trata de un caso aislado y no de un brote y, según detallan, la paciente no tiene antecedentes de interés en cuanto a riesgo de legionela, es decir no ha viajado recientemente y no ha estado ingresada con anterioridad.

Desde el Servicio de Epidemiología se ha comunicado el caso al Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental para que gestionen la correspondiente investigación ambiental que apunta a que se trata de un origen comunitario y no hospitalario.