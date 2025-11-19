Una piña contra el cáncer en un espacio que empieza a rebosar confianza y optimismo, en un grito de vida frente al temor de un ... pasado aún demasiado fresco. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja celebra este miércoles el V Congreso en La Rioja de personas con cáncer y sus familiares, en una jornada impregnada del verde esperanza, el mismo que preside el día a día de Chus Acha desde que en diciembre de 2004 le diagnosticaron un tumor de mama.

«En julio no tenía nada y cinco meses después, en una mamografía casual que me hice en el camión me lo detectaron. Me operaron unos meses después, me hicieron una tumoroctomía, me dieron radio, que en aquella época tenía que viajar a Pamplona, y me dieron quimio», ha recordado la que hoy es voluntaria de la entidad, con el objetivo de «ayudar a las personas están pasando por lo mismo que yo pasé para que vean que después de sufrir un cáncer y de los tratamientos hay mucho por vivir».

«'A mi médico le dije: 'No voy a llorar, a mí díme solo cuándo me lo quitas', De esto voy a salir» Chus Acha Paciente de cáncer de mama y voluntaria de AECC La Rioja

A la confirmación del diagnóstico le acompañó su hija pequeña, entonces de 16 años, y eso es lo que peor llevó, que estuvieran mal sus seres queridos. «Yo ya sabía lo que me iban a decir, porque si te dicen que hay que seguir con el estudio… Llamé a la médico y le dije que sabía que me iban a decir que tenía cáncer, porque mi padre había fallecido tres meses antes, y pensé 'detrás voy a ir yo'. Pero me dijo que por teléfono no me podía decir nada y fui a la consulta con mi hija, nos llevaron a un cuartito muy triste, espero que ahora no sea así, donde solo había unas sillas, una mesa y un paquete de pañuelos y en cuanto lo vi le dije a la médico: 'No voy a llorar, a mí díme solo cuándo me lo quitas. Volvimos a casa, se lo dije a mi marido y a mis otros hijos y luego añadí: No os preocupéis porque tengo cáncer, pero de esto voy a salir'», prosigue un testimonio cargado de optimismo y vida.

Ampliar Asistentes al congreso de la AECC que se celebra en el Cibir. Juan Marín

Dos décadas antes no existían los avances actuales. «Los tratamientos eran muy duros y cada uno lo lleva de una manera. Yo recuerdo que a mí me daban la quimio y había semanas que no generaba defensas y había que parar. Mis hijas me decían 'mamá, lo estás pasando muy mal' y yo les contestaba 'pues sí, pero yo me encuentro bien', porque no te podías permitir el lujo de estar mal para que ellos, mis hijos y mi marido, no estuvieran mal», recuerda para volver al presente: «Y aquí estoy, curada y en los últimos 20 años no he tenido nada de nada. De hecho en junio de este año me he hecho una reconstrucción y estoy fenomenal, encantada de la vida», asevera con el brillo intenso de su mirada, para insistir, finalmente, en que «afortunadamente hoy hay muchos más adelantos que entonces y, además, ahí está la Asociación Española contra el Cáncer y sus psicólogos, y cuando se necesita pues se va», ha señalado, para destacar la importancia de un congreso que sitúa en el eje a los pacientes y a sus familiares. «Yo lo sufrí y cuando te pasa es muy importante que estén contigo en todos los ámbitos, que tengas todo lo que necesites», se despide con una sonrisa.