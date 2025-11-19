LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Chus Acha, recuperada de un cáncer de mama y voluntaria de la AECC La Rioja,este miércoles en el Cibir. Juan Marín
Chus Acha | Voluntaria de la AECC

«Después de sufrir un cáncer y de los tratamientos hay mucho por vivir»

Chus Acha, paciente y voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, traslada la esperanza en el congreso que la entidad celebra en el Cibir

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Una piña contra el cáncer en un espacio que empieza a rebosar confianza y optimismo, en un grito de vida frente al temor de un ... pasado aún demasiado fresco. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja celebra este miércoles el V Congreso en La Rioja de personas con cáncer y sus familiares, en una jornada impregnada del verde esperanza, el mismo que preside el día a día de Chus Acha desde que en diciembre de 2004 le diagnosticaron un tumor de mama.

