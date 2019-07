Laboral Despedido de Standard Profil por denunciar un presunto caso de acoso sexual y laboral en la empresa Vista del exterior de Standard Profil. / Miguel Herreros USO acusa a la compañía de «vengarse y tomar represalias» contra uno de sus representantes en el comité por «hacer lo correcto» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Viernes, 5 julio 2019, 11:57

El secretario general de USO, Javier Martínez, acaba de acusar públicamente a la empresa Standard Profil de haber «despedido a un representante de este sindicato en la compañía y miembro del comité de empresa por haber denunciado un presunto caso de acoso sexual y laboral de un responsable de la firma a una directiva». Martínez, que ha estado acompañado por los cuadros de USO en Standard Profil, ha añadido, que la trabajadora, «que está de baja y con tratamiento psicológico» aún no ha emprendido acciones legales contra el presunto acosador que, según ha afirmado, «ya provocó situaciones similares en años pasados». Casos que se resolvieron gracias a la intervención de la dirección de la compañía una vez conocidos los hechos, pero no así en el caso actual: aunque trasladaron a la trabajadora del centro de producción de Varea al del polígono de Cantabria, «el hostigamiento no cesó» y un informe encargado por la empresa para analizar los hechos, y del que «sólo se facilitó al comité un resumen», concluyó que el presunto acosamiento «no estaba acreditado, aunque sí reconocía que existen graves problemas de comunicación y de trato que resolver». USO-Rioja tiene presentadas varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, que aún no han sido resueltas.

Junto a Martínez ha tomado la palabra elsecretario general de la sección sindical de USO en Standard Profil, Jaime García, quien ha informado de que «la compañera lleva seis años sufriendo este acoso, pero no nos informó al comité hasta cuatro años después, si bien nos pidió que no hiciéramos nada por el momento dado que ella confiaba en que podría controlarlo«. Sin embargo, «los problemas no cesaron, cayó de baja y todo se hizo público». En concreto, el representante sindical despedido se lo comunicó «al máximo directivo de la compañía el 3 de abril» y dos días después el asunto se trató en una reunión entre el comité y la empresa. La compañía, ha continuado Martínez, puso en marcha el protocolo de prevención contra el acoso recogido en el convenio colectivo, pero planteó que sus asesores legales tramitasen el expediente. El comité rechazó este planteamiento alegando que las garantías de imparcialidad quedaban comprometidas. Finalmente, la empresa contrató los servicios de una firma externa, que comenzó la investigación el 15 de abril y la concluyó el 10 de mayo.

Standard Profil remitió al comité «un informe resumido de dos folios, cuando el completo consta de doce páginas, que se negó a entregar a los representantes de los trabajadores«, cuestión que también está denunciada ante la Inspección de Trabajo.«Una información sesgada sobre la que por precaución la parte social prefiere no pronunciarse», ha precisado el secretario general de USO-Rioja. En todo caso, según este peritaje, el presunto acoso sexual y laboral «no estaría acreditado».

De forma paralela, la empresa abrió sendos expedientes al presidente de comité de empresa (UGT) y al representante sindical de USO expulsado de la plantilla. El primero fue desestimado y el segundo terminó en un «despido disciplinario» que se hizo efectivo el pasado 26 de junio. Lo que para Martínez es «una evidente represalia» y para García «una clara persecución contra un trabajador que ha hecho lo correcto«. »Y no lo decimos sólo nosotros, también la Inspección de Trabajo y hasta a la propia Policía Nacional, a la que informamos de los pasos que habíamos dado«.

El próximo día 15 se celebrará el acto de conciliación entre el trabajador despedido y la empresa en el IRSAL.