Desmitificando París

Cuenta el joven logroñés Pablo Mahave Fernández que la suya es una historia como la de otros tantos riojanos. «Una parte de mi familia se mudó a París durante los años 60 como inmigrantes económicos. Autobús Logroño-San Sebastián, tren 'Topo' a Hendaya y, de ahí, hasta la Gare de Austerlitz para instalarse en una ciudad nueva. Sin Tinder ni LinkedIn», narra.

Él se marchó de La Rioja para estudiar en Madrid, aunque ha vivido en otras muchas partes, como Beirut y EEUU, antes de asentarse en la capital francesa, donde trabaja en el estudio de periodismo especializado en realidad virtual y realidad aumentada Station-F, considerado por Forbes uno de los mayores aceleradores de 'startups' del mundo. «Hoy llegamos en vuelos directos a 35 euros, con carreras universitarias, varios idiomas y nuestra cuenta de Facebook llena de amigos internacionales encantados de echar un cable», valora Pablo sobre su viaje a París, en comparación con los de su familia, años atrás. Y añade: «Tengo la sensación de que sin nuestras familias arriesgándolo todo hace 50 años muchas de las cosas que hoy podemos hacer no estarían ocurriendo». «El verdadero significado de 'Stand in the shoulders of giants' [Parados a hombros de gigantes]», señala este riojano.

Pablo, ex alumno del IES Sagasta de Logroño, donde llegó a ser finalista de la Olimpiada Científica Europea EUSO 2010, participante de la Ruta Quetzal en el 2009 y productor de cortometrajes como 'Zikr: a sufi revival' (exhibido en el prestigioso festival de Sundance), ejerce de director creativo en una empresa situada en la antigua estación de trenes de mercancías de La Poste, el servicio francés equivalente a Correos en España, convertida ya en el «el símbolo de la 'startup-nation' del presidente Macron».

«París es una ciudad muy cara y los inviernos son muy fríos», cuenta Pablo

Para Pablo, «París es un lugar mitificado por el cine y la industria cultural». Y es que, considera, en la ciudad francesa «bastantes cosas del imaginario colectivo son muy ciertas y muchas otras no tanto». Es más, este joven riojano pone como ejemplo dos películas: «Si las historias de la película 'Les Femmes du 6e étage' son muy reales, también lo son las de 'Ratatouille'». En este sentido, Pablo cree que «las panaderías y las floristerías son maravillosas y es una ciudad increíblemente vibrante y multicultural», pero París también «es una ciudad muy cara y los inviernos son muy fríos, aunque 'nada que ver con los inviernos de antes', según los veteranos».