Descubriendo Persia con la mochila Jesús Jiménez posa en la mezquita del Viernes de Quom (Irán) y abajo, en Logroño, con su libro sobre el viaje. :: J.J./D.M.A. El psicólogo logroñés Jesús Jiménez publica el libro de viaje 'Mil millas mochileras en Irán' DIEGO MARÍN A. Lunes, 17 septiembre 2018, 23:29

Jesús Jiménez es un psicólogo logroñés de 41 años muy viajero, ha recorrido, 'de mochilero', países como Japón, India, Turquía, Vietnam, Rusia, Perú... Fue precisamente allí, subiendo a Machu Pichu, donde conoció a su amigo madrileño Miguel. Junto a él viajó a Irán para descubrir un país que le encantó. Como siempre, escribió un diario de viaje; ese compendio de anécdotas, reflexiones y descripciones llegó a Ochoa Editores y lo han convertido en su primer libro: 'Mil millas mochileras en Irán'.

«He intentado ceñirme a mi verdad, basada en la experiencia de cada viaje. Hay una diferencia muy grande entre el gobierno de Irán y el pueblo persa, que es muy hospitalario», explica Jesús Jiménez, consciente de que «toda la información que nos llega de ese país no es buena, pero me atraía conocerlo». Asegura que «es un país muy seguro» y que «la gente vive una realidad paralela a la de los ayatolás». Aunque profundamente religiosos, afirma que «tuve la gran suerte de derribar mis prejuicios al comienzo del viaje». Lo narra con una anécdota, y es que, al visitar la mezquita del Viernes en la ciudad santa de Quom, creyeron ser retenidos sin explicación cuando, en realidad, les estaban buscando un guía turístico que hablase español sólo para ellos dos.

«Hemos tenido multitud de encuentros con gente que nos ha descubierto los diferentes 'iranes'», confiesa Jesús, como un motero y profesor de Filosofía de Universidad que era contrario al régimen. Una de las cosas que más le llamó la atención fue que no se puede cantar ni hacer música en la calle si esta no está relacionada con el Islam.

Al final del libro Jiménez aporta una serie de consejos de viaje, recomendaciones de sentido común si uno conoce la realidad política y social de Irán. «Hay que informarse sobre dónde va uno a viajar para conocer cuáles son los límites. Mi máxima es no juzgar en el viaje, intentar integrarte y después, ya juzgarás en tu casa. Las normas son muy concretas y de obligado cumplimiento, como no alcohol y obligatoriedad del yihab en las mujeres», expone el psicólogo logroñés, y añade: «Yo volvería, seguro, y estoy convencido de que en los próximos años Irán se va a abrir». «Persépolis, si estuviera en Occidente, sería candidata a maravilla del mundo, pero no tiene infraestructura turística», apunta, mientras ya prepara su próximo viaje, también de 'mochilero', pero esta vez a Nepal.