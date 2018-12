Desconvocado el paro de examinadores, que ayer aplazó 35 pruebas en La Rioja Los examinadores se manifestaron ayer en Madrid. :: Efe El acuerdo alcanzado entre Asextra y la DGT evita una protesta que amenazaba con dejar sin carné hasta el próximo año a casi 500 riojanos ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA LOGROÑO. Lunes, 17 diciembre 2018, 22:59

Casi medio millar de riojanos pendientes de obtener el carné de conducir en lo que queda del 2018 vuelve a respirar tranquilo. Y las autoescuelas, más.

La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) anunció a las 18.45 horas la desconvocatoria de la huelga iniciada ayer mismo tras alcanzar un acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT) para percibir el incremento retributivo prometido para el 2018 este mes de diciembre en un único pago en nómina. El comité de huelga explicó, a través de un comunicado, que la decisión se había tomado «en aras de no perjudicar al ciudadano». No obstante, avisa de que retomará su protesta y de modo indefinido si en el primer semestre del 2019 no se modifica la relación de puestos de trabajo con el incremento del complemento específico, unos 250 euros mensuales en 14 pagas, que figuraba en el acuerdo que puso fin a seis meses de huelga -del 1 de junio al 13 de diciembre del pasado año-, una protesta que en La Rioja dejó un tapón de 3.000 alumnos.

Una gran alegría

Y ese era el temor en todos los actores tras lo vivido en la mañana de ayer, en la primera jornada de una huelga que se iba a prolongar hasta el día 21. En La Rioja, donde entre esta semana y la próxima -únicas hábiles en lo que resta de año- se examinarán casi 500 alumnos, se suspendieron 35 de las 45 pruebas programadas. Los cuatro funcionarios fijos -un coordinador de exámenes y tres examinadores- con que cuenta la Jefatura de Tráfico de La Rioja secundaron la protesta. Solo uno de los dos examinadores itinerantes que han reforzado su labor en los últimos meses se desplazó a la región, lo que permitió realizar diez de las pruebas previstas, en Calahorra. A nivel nacional, más del 90% del colectivo secundó la protesta y se cancelaron unos 5.000 exámenes.

La desconvocatoria de los paros provocó un inmediato brindis. «Desde la Jefatura de Tráfico de La Rioja entendemos las peticiones de los examinadores y el por qué de la huelga, pero también comprendemos lo que ésta suponía para las autoescuelas y sobre todo para los aspirantes en pleno diciembre y antes de Navidad. Por ello nos alegramos de que haya durado solo un día y que todos los afectados puedan efectuar de nuevo sus exámenes, que en el caso de La Rioja se realizan sin que existan atascos ni problemas de citación», destacaba, en declaraciones a Diario LA RIOJA, su responsable, Beatriz Zúñiga.

Tampoco ocultaba su alegría José Antonio Rodríguez Pin, presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja: «Para nosotros es una bomba de noticia, un alivio, es como si nos hubiera tocado por anticipado un pellizco de la lotería porque el sector estaba muy preocupado. Otra huelga hubiera sido terrible».