«El desconocimiento de algunas familias no es excusa para no cumplir con la ley»

Las trabajadoras del hogar en La Rioja reciben con prudencia la nueva obligación para que las familias elaboren un plan de prevención de riesgos laborales. ... Aunque valoran el paso como necesario, aseguran que la realidad del sector sigue marcada por la precariedad, la falta de información y, en muchos casos, el trabajo sin contrato.

Diandra Bautista, camarera y empleada de hogar afincada en Logroño, cuenta con varios años de experiencia en el sector. «En muchas ocasiones, la experiencia trabajando en casas ha ido bien, pero sí que ha habido dos o tres veces que he tenido algún problema», explica. «Hay algunas personas que se quieren pasar de listas. Hace poco me llamaron para limpiar una casa y me propusieron ayudarles a vender ropa. Cuando pregunté qué clase de ropa era, me dijeron que erótica. Les dije que yo me visto con mi ropa de trabajo, porque yo no trabajo de eso».

Diandra afirma que, antes de aceptar un empleo, siempre intenta conocer a las personas que la contratan. «Yo no digo que sí a una oferta sin saber las características de la casa a la que voy a entrar, como en cualquier otro trabajo», indica.

«Para tener un trabajo en condiciones, tienes que irte a una empresa de limpieza; no queda otra si quieres hacerlo legal» Diandra Bautista Empleada de hogar

«Muchas familias no entienden que esto es un trabajo con sus derechos y con sus riesgos» Isabel Ortega Empleada de hogar

También advierte de que los riesgos laborales son reales y variados. «He trabajado en casas donde las personas se inyectaban insulina y al abrir un cajón te podías pinchar con las jeringuillas. Fuera de eso, hay cortes con cuchillos, resbalones... todo esto es bastante común». A su juicio, «si quieres tener un trabajo en condiciones, tienes que irte a una empresa de limpieza con contrato y jornada completa, porque para horas sueltas la gente prefiere pagar en negro».

Isabel Ortega, empleada de hogar ecuatoriana con más de quince años de experiencia en Calahorra, coincide con Bautista. «He notado que muchas familias no entienden que esto es un trabajo con sus derechos y sus riesgos. Hay casas donde tienes que mover a personas dependientes sin ayuda, y eso destroza la espalda».

Ortega celebró la medida cuando se la explicó a su empleadora. «Lo hicimos juntas en la web. No fue difícil, por eso creo que el desconocimiento de algunas familias no debería servir de excusa para no cumplir con la ley. Debería haber más información para los que —a diferencia de su empleadora— no tienen acceso a internet».

Para ella, el chequeo médico gratuito es el siguiente paso. «Trabajamos con productos químicos y hacemos esfuerzos muy grandes. Todo lo que sea mejorar la salud y la seguridad, bienvenido sea».