Un trabajador de una fábrica, en pleno desarrollo de su actividad industrial. EFE

El retroceso de la industria en La Rioja arrastra a una caída en el consumo eléctrico del 9,8%

La comunidad sufre la cuarta mayor bajada de España en el periodo 2019-2024 y, a diferencia de otros territorios, sus fábricas «aún no se recuperan» del covid

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:35

La producción industrial descendió en La Rioja un 4,8% durante el pasado mes octubre en la tasa interanual y fue la segunda comunidad autónoma, ... después de Galicia, con una mayor caída. Este retroceso en el IPI (índice de producción industrial) no es un hecho puntual en nuestra región, que arrastra desde la pandemia un bajón en esta actividad que empieza a ser preocupante a juicio de los empresarios. «En estos años se ha producido un estancamiento o debilitamiento industrial generalizado en España y en Europa», reconoce el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis, pero que también afecta al territorio riojano, apunta, y que tiene como consecuencia «una pérdida de actividad industrial que es absolutamente necesario recuperar y mantener», añade el dirigente de la patronal.

