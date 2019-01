«Los derechos del consumidor son los mismos en compras on line o en tienda» Carlos Felices | Jefe de servicio de Inspección y Consumo Felices señala que el comercio electrónico concede al cliente además la figura del desistimiento de un bien sin necesidad de dar ninguna explicación P. HIDALGO LOGROÑO. Sábado, 12 enero 2019, 00:28

El jefe de servicio de Inspección y Consumo del Gobierno de La Rioja, Carlos Felices, subraya que, si bien estas fechas registran el mayor volumen de ventas de juguetes del año, «la exigencia que tenemos que tener ante ellos es siempre la misma».

-La Unión Europea y Estados Unidos suscribieron en el 2018 un convenio para la vigilancia del comercio electrónico, ¿por qué La Rioja decidió adherirse a esta iniciativa?

Recomendaciones par ala compra de juguetes 1 Observe en el etiquetado si figura la indicación CE Esto implica que el responsable de su comercialización asegura que cumple con las normas de fabricación correspondientes. 2 Lea con atención El etiquetado, las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso contienen información esencial. 3 Elección Escoja juguetes de carácter educativo que fomenten la creatividad y la participación activa de los niños. 4 Conserve el ticket de compra o la factura Es la garantía del producto por si es necesario reclamar. Si no está conforme con su compra, solicite la hoja de reclamaciones. 5 Etiquetado Debe contener como mínimo información sobre el nombre y marca del producto; razón social y dirección del fabricante, importador o vendedor; y edad recomendada y advertencias de uso. 6 Juguetes eléctricos El etiquetado debe especificar la potencia máxima. 7 Lea las instrucciones Tras la compra, lea las instrucciones de montaje y funcionamiento antes de entregárselo al niño. Conserve esta documentación. 8 Atención Vigile si el juguete contiene piezas de pequeño tamaño o afiladas. Los juguetes no destinados a niños menores de 36 meses deben llevar una advertencia. 9 Código PEGI En los videojuegos compruebe este código, que a través de pictogramas indica la edad a la que van dirigidos según su contenido.

-A nivel nacional, la Administración General del Estado se dirigió a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, para conocer quiénes queríamos participar con carácter voluntario. A La Rioja nos pareció interesante y nos sumamos. Se trató de un reparto de tareas entre las diferentes comunidades de España y países de la Unión Europea. En nuestro caso nos dedicamos a analizar un producto concreto, como fue el juguete 'Magic yo-yo'.

-¿La firma de este acuerdo de colaboración refleja el mayor peso que va adquiriendo el comercio electrónico?

-Sí, cada vez se está prestando más atención a todos los productos que se comercializan vía on line. Somos conscientes de que es un mercado que ha venido para quedarse y que el crecimiento del comercio electrónico está siendo exponencial. Así, cada año es mayor el porcentaje de productos que se compran de forma electrónica.

-A nivel general, esta línea de actuación se centró en el análisis de las guirnaldas de decoración y de los juguetes, ¿por qué se escogieron estos dos ámbitos?

-Se trata de dos sectores estratégicos dentro del comercio electrónico. En concreto, el tema de las guirnaldas se inspecciona porque están relacionadas con los accidentes domésticos. Llevamos muchos años trabajando en el control de la seguridad eléctrica de las guirnaldas porque son productos que vienen de terceros países, se instalan en domicilios particulares y se han relacionado con accidentes domésticos, sobre todo incendios.

-¿Qué se examina?

-Se analizan cuestiones de garantía, que los productos que lleguen cumplan todos los requisitos de seguridad que se exigen en la Unión Europea y que los que vendan estos productos estén perfectamente identificados. También que si se da el caso de que el consumidor tiene algún problema, que resulte efectiva la garantía o el derecho de desistimiento. Esto es, que el vendedor responda aunque físicamente no lo tengas localizado y que le puedas exigir responsabilidades. Estos son los mismos parámetros que con las compras físicas, ya que los derechos del consumidor son los mismo tanto si realiza sus compras en una tienda física como a través de Internet.

-¿En qué consiste el derecho de desistimiento?

-El derecho de desistimiento significa que el consumidor dispone de 14 días naturales para devolver un producto si no lo quiere. Para ello, no tiene que dar ninguna explicación. En una tienda no existe el derecho de desistimiento. Pero en compras electrónicas, sí. Respecto de cualquier producto o bien que el consumidor compra fuera de un establecimiento permanente (esto es, por venta telefónica, Internet, o a personas que venden en domicilios) tiene derecho de desistimiento, con lo que cuenta con 14 días para arrepentirse sin dar mayor explicación.