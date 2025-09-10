Deporte y solidaridad en San Román de Cameros

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

San Román de Cameros acogerá el próximo 12 de octubre la segunda edición del 'Día del Montañismo Riojano', una iniciativa promovida por la Federación Riojana de Montañismo, en la que el deporte y la solidaridad se dan la mano, esta vez, en beneficio de la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER).