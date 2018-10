Cs denuncia que La Rioja no recibirá «ni un euro» para la red de cercanías y media distancia :: j. herreros «El Gobierno de Sánchez, como hizo el de Rajoy se olvida de los riojanos, que seguimos estando a la cola del tren», lamenta Pablo Baena C.N. Martes, 16 octubre 2018, 23:07

logroño. La Rioja no recibirá «ni un euro» de los 1.151 millones de euros destinados a la red ferroviaria de cercanías y media distancia hasta el 2025. Así lo denunció ayer el portavoz autonómico de Ciudadanos, Pablo Baena, después de que el Ministerio de Fomento desvelara los planes del Gobierno de Sánchez a raíz de una pregunta parlamentaria de un diputado socialista.

Estos 1.151 millones de euros, menos de los 1.500 anunciados por el presidente de Renfe el pasado diciembre, lo que supone un «tijeretazo» de Pedro Sánchez, estarán destinados a la compra de trenes y a la modernización de estaciones y «ni un solo céntimo servirá para mejorar nuestra red de comunicaciones que se encuentra en un estado muy deficiente». Sin embargo, Asturias, una comunidad con un tamaño similar a La Rioja, recibirá 18 millones de euros para modernizar su flota de trenes y estaciones, y a Cantabria llegarán 25,5 millones.

«El Gobierno de Sánchez, como pasó con Rajoy, se olvida de las infraestructuras de La Rioja, se olvida en este caso de la red de cercanías y de media distancia de nuestra comunidad que debe vertebrar el territorio y esto nos hace estar a la cola del tren», apuntó Baena.

El portavoz autonómico de la formación naranja recordó que el secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, al término de una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le trasladó que iba a hacer lo posible para que el AVE llegue a La Rioja y «auguró unas buenas relaciones entre Sánchez y esta comunidad. «Visto lo visto -señaló Baena- les ha salido rana porque vuelve a olvidarse de las inversiones en infraestructuras en nuestra comunidad».

Reprochó a Sánchez que dijera que conoce las necesidades de La Rioja. «Parece mentira -indicó- porque en materia de transporte no está muy al día, sobre todo porque cuando viene a esta comunidad lo hace en helicóptero». También tuvo palabras para el PP, que «lleva muchos años prometiendo el AVE en La Rioja y luego en la intimidad reconoce que no va a ser posible». Confía en que dejen de «engañar» a los riojanos y «empiecen a trabajar» por una infraestructura para el siglo XXI «que es lo que se demanda desde la sociedad riojana». «Si no apostamos por modernizar las vías y los servicios ferroviarios en La Rioja corremos el riesgo de dar un paso atrás de 50 años en el desarrollo económico de nuestra región», concluyó.