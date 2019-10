El PP denuncia que en la guardería de Navarrete no se aplica la Ley de Gratuidad LA RIOJA Logroño Sábado, 19 octubre 2019, 13:06

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Jesús Ángel Garrido, denunció ayer que en la guardería de Navarrete no se está aplicando la ley aprobada por la Cámara regional por la cual en los municipios menores de 5.000 habitantes este curso se implantaba la gratuidad de la Educación de 0 a 3 años. «A día de hoy (por ayer), los padres que envían a sus hijos a ese centro están pagando los recibos como si el hemiciclo riojano no hubiese aprobado la Ley de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes por la que incluía esta iniciativa», censuró Garrido. Junto al dirigente popular, el edil de su mismo partido en Navarrete, Sergio Navajas, tachó de «inadmisible» la coyuntura indicando que en otros centros como los de Fuenmayor o Alberite no ha habido problema.

El Gobierno de La Rioja replicó asegurando que ayer mismo se abonó al Ayuntamiento de Navarrete la partida que le corresponde como el primer pago del bono infantil.