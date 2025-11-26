LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel López, inspector jefe de la UFAM de la Policía Nacional. Irene Jadraque / Sadé Visual

Miguel Ángel López

Inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de Policía Nacional
«En estos delitos la confusión de la víctima puede hacer que no pida ayuda hasta después»

«Lo vital en estos casos es la indemiatez», explica el inspector jefe de la Policía Nacional

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

La lucha contra la violencia machista en general y contra las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química en particular es una máquina bien engrasada ... que en ocasiones echa a andar cuando una patrulla de la policía encuentra a una mujer desorientada, a altas horas de la madrugada y «manifiesta que no sabe cómo ha llegado hasta allí, que estaba de fiesta con los amigos y que no sabe muy bien qué ha pasado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «En estos delitos la confusión de la víctima puede hacer que no pida ayuda hasta después»

«En estos delitos la confusión de la víctima puede hacer que no pida ayuda hasta después»