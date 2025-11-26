La lucha contra la violencia machista en general y contra las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química en particular es una máquina bien engrasada ... que en ocasiones echa a andar cuando una patrulla de la policía encuentra a una mujer desorientada, a altas horas de la madrugada y «manifiesta que no sabe cómo ha llegado hasta allí, que estaba de fiesta con los amigos y que no sabe muy bien qué ha pasado».

A partir de ahí y tras una primera toma de declaración, explica el inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de Policía Nacional, Miguel Ángel López, la derivan al servicio médico correspondiente. «Al final son ellos los que activan el protocolo, activan a los médicos forenses y a Ginecología y comprueban tanto en sangre como en orina si hay alguna sustancia que dé indicios de esa sumisión química».

Por fortuna, no son muchos los casos, en concreto, en los seis meses que lleva al frente de la unidad, sólo ha habido uno, el de una joven que recordaba todo, «pero era consciente de que nunca hubiera consentido hacer lo que había hecho». Los análisis posteriores detectaron la presencia de éxtasis. «Lo vital en estos casos es la inmediatez, lo que ocurre es que en este tipo de delitos la confusión o el malestar de la víctima pueden hacer que no busque ayuda hasta después, lo que dificulta mucho más todo».