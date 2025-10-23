El IES Hermanos D'Elhuyar alerta de la difusión de un link en redes sociales que activa la cámara del móvil La Policía Nacional aconseja al centro que avise a los padres para que sus hijos no pinchen en el enlace que invita a seguir a un conocido en TikTok

La dirección del IES Hermanos D'Elhuyar de Logroño ha informado a las familias del centro de una nueva extorsión a través de las redes sociales, un aviso que se ha realizado siguiendo la recomendación de la Policía Nacional al instituto para prevenir a los padres sobre la situación. Al parecer, existe «un link que se envía por 'Stories' de Instagram (vm.tllktok.com)» y «este enlace se envía diciendo que se pinche en él para seguir a un conocido en TikTok, pero lo que en realidad pasa es que se activa la cámara del teléfono y realiza una grabación sin el conocimiento y sin el consentimiento del usuario».

Según ha confirmado la Policía Nacional a Diario LA RIOJA, por petición del propio centro educativo de la capital riojana se ofrecieron unas recomendaciones al equipo directivo del IES Hermanos D'Elhuyar, que las ha trasladado a las familias esta misma semana. En la circular que la directora del instituto ha remitido a la comunidad educativa se aconseja hablar con los hijos para bloquear y no pinchar en el link para que así no se produzca un delito contra la intimidad y una posible extorsión del individuo, una vez logradas las imágenes íntimas.

«Nos han indicado, asimismo, que si alguien lo quiere denunciar, debe hacerse de manera individual por parte de la persona afectada y también hay que solicitar que os atienda la Policía Nacional que trata delitos informáticos», detalla el instituto. Según ha podido confirmar este periódico, por ahora no se han presentado denuncias por este motivo en La Rioja ni en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil.

De momento no ha trascendido que un aviso similar se haya producido en otros centros educativos de la región. La Federación de Ampas de Centros Públicos de La Rioja (FAPA Rioja) tampoco tenía constancia de este asunto.