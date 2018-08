«Tenemos que dejar de ser nuestros propios enemigos y de boicotearnos» Ángel Maestre hace un guiño al fotógrafo desde el escenario, su hábitat natural. :: / JUAN MARÍN «Todos tenemos los recursos para conseguir lo que queremos. Hace falta valor, coraje, voluntad y disciplina» Ángel Maestre Economista, auditor de cuentas, actor, 'coach'... LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 25 agosto 2018, 23:53

Ángel Maestre (Logroño, 1961) irradia paz y energía. Dice que es feliz (y lo transmite), que no le pide nada a la vida, que lo tiene todo. Y lo ha alcanzado en un intenso recorrido vital que le ha llevado de las Ciencias Económicas al mundo del cine. Habla con la misma pasión de una auditoría de cuentas, de un impuesto de sociedades que de un papel cinematográfico. Siempre desborda una fuerza que intenta transmitir a sus alumnos en su 'coaching' con métodos actorales en el que les propone un viaje interior para, desde el autoconocimiento, pasar a controlar su vida, a convertirse en sus propios directores de cine. «Todos podemos conseguir lo que queremos», afirma rotundo. Solo hace falta querer alcanzarlo. Es la clave.

- Es complicado encajarle en un perfil concreto. ¿Con cuál se queda?

- Con todos. Cuando te preguntan en la escuela qué quieres ser de mayor es una pregunta trampa. Todos podemos abrirnos a diferentes campos y unos alimentan a otros. Todo lo que hago me apasiona. Hay quien dice que cómo es posible que alguien que se dedique a los números haga teatro. Están totalmente unidos porque, en el fondo, en todo subyace la gestión emocional y no hay nada más emocional que los números

LA FRASE «En la escuela te enseñan a leer y escribir, no a hablar o escuchar, que es básico. Dialéctica, retórica, oratoria»

- ¿Los números?

- No hay nada más emocional. Pregúntaselo a quien de repente gana la lotería o se arruina si las emociones fluyen o no.

- No parece emocional un auditoría o un impuesto de sociedades.

- La auditoría es lo menos creativo, sí, pero un impuesto es apasionante cuando, aplicando las reglas de juego, le sacas todo el partido posible.

- Y de pequeño quería ser...

- Actor. Nací actor, quería ser actor y cuando empecé mi formación me hicieron gritar 'soy actor'. No me lo creía. Tenía esa vocación pero la vida te lleva por sus derroteros. Hay una cultura que, si además eres buen estudiante, te pregunta cómo te vas a dedicar al teatro. Cuando tuve la oportunidad y tras conocerme a mí mismo vi que era una necesidad. Ese momento llegó a los 40 años. Fue una decisión tomada desde el corazón.

- En casa le dirían que se dedicara a algo serio.

- (Ríe). Sí, sí. Ser actor era un sueño, una imaginación que no podía llegar a ninguna parte. Pero esto es lo que me hace vivir.

- ¿Se imagina haciendo otra cosa?

- No. No me imagino haciendo en mi vida algo que no me apasione. Cada minuto tengo que hacer lo que me guste y siempre doy el mismo consejo: hagas lo que hagas, ama lo haces. Lo demás es perder el tiempo. Las decisiones que tomas te van conduciendo por unos derroteros y la pregunta que nos tenemos que hacer es a dónde queremos llegar y poner el foco para conseguirlo. Es un trabajo interno, de autoconocimiento que no todo el mundo está dispuesto a realizar. La vida es un fogonazo entre dos momentos de gran magnitud, el nacimiento y la muerte. Un fogonazo. Si no aprovechas ese momento, no vuelve.

- Además de economista ejerce de 'coach' y sus cursos para hablar en público son un referente en La Rioja. Todo con métodos actorales.

- En mis talleres trabajo con los alumnos el que todos son capaces de romper la barrera de los miedos, esas barreras, esas máscaras que llevan consigo. Todos pueden crecer, todos pueden ir un paso más allá. El trabajo que hacemos les permite disfrutar de la interactuación con otras personas cuando sacan el foco de atención centrado en sus propios miedos y ponen toda esta atención en los demás. Debemos convertirnos en espectadores de nuestras vidas, como si nos viéramos con una cámara desde fuera y, desde esa posición tomar las mejores decisiones, que serán, seguro, de una claridad asombrosa.

- ¿Todos podemos conseguir lo que queremos?

- Todos tenemos los recursos para conseguir lo que queremos. Hace falta valor, coraje, voluntad y disciplina. Es un proceso que necesita trabajo. Lo más importante es el autoconocimiento: saber cuáles son tus recursos y dejar de vivir condicionado por lo que te han enseñado o dicho. Descubrirte a ti mismo. Es algo que pasa en La Rioja con las empresas, que en el fondo son personas. Se acomplejan, se ven inferiores a otras de Barcelona o de Madrid cuando aquí hay cosas increíbles y personas alucinantes que no se han descubierto a sí mismas. Tenemos que dejar de ser nuestros propios enemigos y dejar de boicotearnos.

- ¿Cómo llegan y cómo salen sus alumnos?

- (Ríe). Lo deberían contar ellos. La evolución es asombrosa. Cada día están en el escenario trabajando durante tres horas y la transformación es absolutamente asombrosa. Los propios asistentes se sorprenden de la evolución de otros compañeros y lo único que hemos hechos ha sido desbloquear. Todavía queda un trabajo inmenso que nos puede llevar a donde queramos.

- ¿Quizá debería formar parte del sistema educativo esa formación?

- Siempre digo que tiene dos carencias: la formación financiera y la emocional, la interactuación. Que los niños, los jóvenes expongan y hablen con otras personas. El factor diferencial del nuevo escenario será la capacidad de interactuar y comunicarse con otras personas. Si solo sabemos comunicarnos con pantallas y no nos ponemos delante de los demás a hablar a persuadir, a convencer, la carencia será brutal. En la escuela te enseñan a leer y a escribir, pero ni a hablar ni a escuchar, que es básico. La dialéctica, la retórica, la oratoria. Los que mejor hablan son los que mejor escuchan. Si la gente apenas sabe escuchar, imagínate cómo habla (ríe).

- Y nuestros políticos, ¿hablan bien?

- (Ríe). Puedo decir que tendríamos mucho trabajo en La Rioja. Solo eso. Les invitaría a repasar los discursos de Cicerón, de Demóstenes, de Lincoln, de Churchill. Todos están preparados meticulosamente para alcanzar el objetivo deseado. Cada palabra tiene su impacto emocional. Los de Obama o Martin Luther King. Discursos con estructura, algo que la gente no hace. Muchos solo hablan y no es lo mismo soltar un montón de palabras que darles impacto emocional y estructura narrativa.

- ¿Qué aporta a esos cursos su experiencia como actor?

- No sabría utilizar otro sistema. El día a día se compone de escenas y cuando eres espectador de tu vida real puedes discernir qué está sucediendo, te puedes convertir en el director de tu vida. La vida es un teatro y las técnicas actorales son como el cuadro de mandos de un avión. Si vas sin él, te estrellas; si lo tienes, vas midiendo todo y sabes dónde estás tu y dónde los demás.

- ¿Y todos podemos controlar esas situaciones?

- Se logra cuando sacas la atención de ti mismo y la sitúas en la audiencia. Cuando hablas con otra persona, lo más importante que hay en el mundo es la otra persona, la audiencia. Tienes que pensar en los intereses de la audiencia. Ese es el éxito de la comunicación pero la gente está acostumbrada a hablar de sí misma. Es la pasión por la audiencia y para alcanzarla te tiene que interesar. En caso contrario no hace falta esforzarse. Nunca llegarás a su corazón.

- Como actor ha participado en series como 'Águila Roja', 'Sé quién eres' o 'Aida'; en cortos; en películas y estuvo a punto de ser uno de los narcos de Pablo Escobar en la serie de Netflix...

- Creo que no ha llegado la película que deseo hacer pero quiero seguir creciendo. La formación que imparto me permite estar completamente afinado y aprendo de los alumnos. Hay varios proyectos en marcha.

- ¿Héroe o villano?

- Dicen que normalmente nos gusta ser aquello opuesto a lo que somos ya que nos escondemos a nosotros mismos. Creo que podría hacer de héroe y de villano... pero me gusta hacer más de malo. En todo caso siempre te pones a disposición, emocional y física, del personaje que te encargan y de darle vida y ahí disfrutas siempre. Seas quien seas.