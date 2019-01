En defensa de nuestra miel

Con el fin de proteger a los apicultores y consumidores, el Ministerio de Agricultura, a petición del sector está modificando la normativa (Real Decreto 1049/2003) que exigirá a los operadores de empresas alimentarias que deben indicar obligatoriamente el lugar de procedencia de las mieles que conforman una miel originada a partir de una mezcla de mieles.

Esto es así porque las menciones: 'mezcla de mieles de la UE', 'mezcla de mieles no procedentes de la UE' y 'mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE' no son transparentes en cuanto al origen de la miel y no garantizan la protección de los derechos del consumidor.

Se hace, por tanto, necesaria la implantación en la miel de un etiquetado más detallado y obligatorio, con objeto de salvaguardar la protección del consumidor y dificultar la realización de prácticas ilegítimas en relación con el origen geográfico de las mieles.

Desde ARAG-ASAJA siempre hemos denunciado la falta de transparencia que permite etiquetar mieles con menos del uno por ciento de miel de la UE como 'mezcla de mieles UE' sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como 'mezcla de mieles no UE'.