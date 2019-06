«La decisión de no financiar fue de Sanidad y tiene el aval de la Abogacía del Estado» Carmen Sáenz Pastor, directora general de Prestaciones y Farmacia ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 7 junio 2019, 19:59

«Es un fármaco que no está en el mercado todavía y no se puede prescribir ni dispensar ni financiar». La Consejería de Salud de La Rioja tiene clara la situación y, pese a comprender el sufrimiento de la familia, defiende la decisión tomada en su día. «Entendimos que no había que financiar este medicamento porque había una resolución expresa de no financiación por parte del Ministerio de Sanidad y de la comisión interministerial de precios de medicamentos, que es donde se decide la fijación de precios y la financiación de los fármacos», resalta Carmen Sáenz Pastor, directora general de Prestaciones y Servicios.

«El Ministerio entendió en su día que este medicamento, como ha ocurrido con otros, no había que financiarlo y la Consejería de Salud de La Rioja atendió esa resolución expresa, una decisión que entonces creímos acertada como así se ha ratificado ahora», defiende para desvelar que «la Abogacía del Estado acaba de avalar aquellas decisión en un informe del pasado mes de abril, en el que concluye que aquellos medicamentos con una resolución expresa de no financiación no están incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y no se incluyen en la cartera básica común de servicios».