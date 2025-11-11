La decisión más difícil

La Rioja Martes, 11 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Cada año, el jurado de los Premios del Campo asume un compromiso más complejo porque las candidaturas cada vez tienen un mayor nivel, y eso hace que la elección de galardonados no resulte una misión sencilla para ellos. Este martes, el jurado –que se ha reunido en sesión vespertina– ha estado compuesto por Estrella Domínguez, directora de Marketing de Diario LA RIOJA; Pablo Álvarez, jefe de Redacción del periódico; David Navarro, responsable de AgroBank en la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank; y José Miguel Peña, profesor del departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja.