LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SONIA TERCERO
Premios del Campo

La decisión más difícil

La Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Cada año, el jurado de los Premios del Campo asume un compromiso más complejo porque las candidaturas cada vez tienen un mayor nivel, y eso hace que la elección de galardonados no resulte una misión sencilla para ellos. Este martes, el jurado –que se ha reunido en sesión vespertina– ha estado compuesto por Estrella Domínguez, directora de Marketing de Diario LA RIOJA; Pablo Álvarez, jefe de Redacción del periódico; David Navarro, responsable de AgroBank en la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank; y José Miguel Peña, profesor del departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  4. 4 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  5. 5 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  6. 6 Excavaciones en la catedral calceatense dejan al descubierto restos humanos
  7. 7 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  8. 8

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis
  9. 9

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La decisión más difícil

La decisión más difícil