«Hemos hecho los deberes y estamos homologados» Roberto Rodríguez | Gerente de Auto Iregua L.J.R. LOGROÑO. Viernes, 24 agosto 2018, 19:47

Desde Auto Iregua (Citroën y DS), su gerente, Roberto Rodríguez, sostiene que los apuros en la recta final de agosto golpean con distinta intensidad a los diferentes concesionarios. En lo que al suyo se refiere, apunta que están preparados para la nueva realidad que deparará el cambio de normativa. «Hemos hecho los deberes», se congratula al tiempo que augura que algunas firmas tendrán «dificultades».

«PSA ha actualizado todos sus motores y no tenemos problemas de homologación, así que estamos afrontando el final de este periodo sin grandes locuras y sin automatriculaciones. Eso no quita para que los precios continúen siendo muy competitivos. Nuestro posicionamiento el día 1 de septiembre será de absoluto liderazgo», incide.

Además, recordando el caso Volkswagen apunta que «el ahorro que ahora logre el cliente podría volverse en su contra» si en un futuro los ayuntamientos implantan algún tipo de tasa para los vehículos más contaminantes.

En ese escenario, Rodríguez señala que ha sido más gravoso para el sector «la psicosis del diesel tras las declaraciones de la ministra. Tenemos motores diesel menos contaminantes que otros de gasolina. El diesel de hoy no es el de hace 20 años y no se puede decir que llega su fin cuanto todas las marcas tienen una gran dependencia de él. El diesel no es el problema».