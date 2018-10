«Debemos educar y formar ciudadanos digitales, no ciudadanos de y para las redes sociales» Luna, durante una de sus conferencias internacionales en una imagen de archivo. :: Juan Pablo Cadavid Luna interviene en las jornadas Futuro en Español para disertar tanto sobre la educación digital como sobre el desarrollo de territorios inteligentes David Luna Exministro de Colombia TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 15 octubre 2018, 00:05

Edil de Chapinero, fue concejal de Bogotá en dos periodos, representante de la Cámara por Bogotá, candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, viceministro de Relaciones Laborales, alto consejero presidencial para las Regiones y ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tras una dilatadísima carrera política, David Luna trabaja desde el pasado abril en el MIT ('Massachusetts Institute of Technology') becado junto a otro selecto grupo de profesionales de todo el mundo en la articulación de nuevas herramientas educativas y de desarrollo digital.

-¿Qué grado de prioridad tiene la educación en las políticas de los países de América Latina?

-Gracias al proceso de paz impulsado por el presidente Santos, el presupuesto del sector de educación fue el más alto del gobierno colombiano en toda su historia. Se garantizó la gratuidad de primaria y secundaria, como una manera de impulsar el acceso a la educación y se desarrollaron programas para alcanzar la jornada única y elevar la calidad educativa. Colombia ha marcado tendencia en la región, ha venido progresando sistemáticamente durante las últimas décadas, se ha visto un incremento del PIB per cápita, una reducción en los índices de pobreza y un aumento en la calidad educativa. En general, América Latina decidió priorizar la educación frente a otros sectores e implementar políticas de forma transversal, pensando en el acceso pero con igual importancia en la calidad.

-¿Es homologable la coyuntura a ambos lados del Atlántico? ¿Puede el español servir como puente de unión en ese sentido?

-La problemática es muy similar y las soluciones homologables. Si bien al otro lado del Atlántico temas de acceso pueden estar resueltos, los retos de la economía digital los tenemos todos. Disponer de programas y contenidos en español es muy valioso y debería ser la punta de lanza de la colaboración entre los países iberoamericanos. Hoy por hoy, plataformas como Platzi son exitosas porque son de las pocas en el mundo que desarrollan contenidos digitales sobre tecnología y educación en español. Es fundamental para América Latina tener posiciones regionales de cara a los adelantos tecnológicos y a las grandes plataformas. El idioma es una gran ventaja competitiva que los Iberoamericanos debemos promover y aprovechar, no avergonzarnos de él.

-¿En qué bases debe asentarse ese andamiaje educativo?

-Cualquier propuesta educativa debe ser pertinente al contexto, estar enfocada hacia el desarrollo humano y tener un enfoque diferencial de inclusión y género. Insisto que hay una brecha de talento en tecnología; las empresas buscan perfiles necesarios para enfrentar la economía digital y muchas veces no los encuentran. La única manera de cerrar la brecha es sumar el talento femenino, necesitamos más mujeres programando. No es solo una cuestión de género, sino de alcanzar los números necesarios de personas dedicadas a estos temas. También es el modo de lograr que las mujeres se empoderen y sean independientes, con carreras que tienen más del 95% de empleabilidad. Debemos luchar desde el colegio en contra de los imaginarios que han impedido que en los últimos años crezcan los índices de mujeres en carreras de perfil técnico.

-¿Debe necesariamente la educación implementarse de forma digital para ser un auténtico motor de desarrollo?

-La tableta o el computador jamás podrá remplazar al profesor; son ellos quienes nos enseñan valores, principios..., a ser ciudadanos de bien. Sin embargo, hoy por hoy, la tecnología es fundamental a la hora de complementar los procesos educativos, ya que genera un valor agregado. Adicionalmente, es clave que los alumnos adquieran competencias digitales que les permitan responder a las necesidades de la economía digital. Hoy no conocemos cuáles serán los empleos que requerirá el sector productivo dentro de siete años, pero sí que éstos van a estar mediados por la tecnología.

-¿Puede la brecha económica generar una brecha digital?

-Los países latinoamericanos son muy desiguales y si no se hace un esfuerzo por llevar infraestructura a todos los habitantes se puede generar una brecha digital que implique la pérdida de competitividad de las regiones que no cuenten con Internet. Debemos educar y formar ciudadanos digitales, no ciudadanos de y para las redes sociales.

-Usted encarna esa doble perspectiva, primero con múltiples responsabilidades institucionales y ahora en el plano académico en Massachusetts Institute of Technology. ¿Cómo es su experiencia en el MIT tras su paso por la política?

-El fellowship tiene un significado importante para la academia americana. Después de una carrera larga en el servicio público es la oportunidad para refrescar la mente para entender otros conceptos, nuevas formas de tomar decisiones y también para transmitir el conocimiento que se ha adquirido. Por esa razón estar en MIT me ha permitido ahondar en cómo la tecnología está transformando no solo la vida de los ciudadanos sino la forma de gobernar, de construir las decisiones.

-¿Qué significa exactamente la transformación de los territorios inteligentes?

-Un territorio inteligente no es el que más servicios digitales tenga sino el que hace una apuesta por entender las necesidades de sus ciudadanos, involucrarlos en la toma de las decisiones y así hacerles la vida más fácil. Hoy por hoy, es innegable que ese ejercicio debe estar mediado por la tecnología. Por eso la combinación de urbanismo, tecnología y el estudio del ser humano que hace MIT y su 'Media Lab' es muy acertada. Empresas de tecnología, estudiantes y académicos se unen acá para proponer soluciones aplicadas a las problemáticas de las ciudades de hoy.