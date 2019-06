David Maeztu: «El fallo recoge todo lo que planteábamos. En el 2014 no era delito» El abogado riojano, defensor en el caso Seriesyonkis, se muestra satisfecho por la absolución de sus clientes, sostiene que el fallo «está muy bien fundamentado» y recuerda que «no legaliza las webs de enlaces» LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 21 junio 2019, 15:26

«Toma!!!! para los que decían que estaban condenados.... absolución en el caso #seriesyonkis». A las 11.15 horas de este viernes, el abogado riojano David Maeztu mostraba su satisfacción en Twitter tras conocer el contenido de la sentencia redactada por la titular del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, Isabel María Carrillo Sáez, en el caso de Seriesyonkis, una web que hasta el 2014 ofrecía enlaces a servidores externos que contenían obras audiovisuales protegidas por derechos de propiedad intelectual. Los cuatro acusados se enfrentaban a una pena de hasta 4 años de prisión y una indemnización de 546 millones de euros.

«Satisfecho por el trabajo bien hecho», explica desde su despacho de Logroño tras un primer análisis del fallo. «Algo hemos tenido que ver» con la absolución, decía entre risas. «Casi todo lo que planteamos en las conclusiones ha quedado reflejado en el fallo en el sentido en que nosotros indicábamos. Incluso en lo que al asesoramiento legal al cliente se refiere, al hecho de que en el momento en que se cierra la web no se estaba desarrollando ninguna conducta delictiva ya que la reforma del Código Penal fue posterior», argumenta. «En el 2015 se incluyó como delito el hecho de permitir que terceras personas pusieran enlaces a obras protegidas. En el 2014 se informó al cliente que la situación había cambiado y que ya no podía hacer lo que estaba haciendo. Se confirma que nuestro criterio jurídico en ese momento fue correcto y que ha servido para evitar un problema del que el cliente siempre fue consciente. Al dejar de hacerlo en el 2014 ya no le afectaba la reforma. Cuando Caín mató a Abel no era delito, pero una vez que se tipificó...», dice gráficamente.

Los cuatro acusados del caso Seriesyonkis ante sus letrados, entre ellos David Maeztu. / Guillermo Carrión

En todo caso, y en cuando al alcance del fallo, el abogado riojano también es muy claro: «El fallo no legaliza las web de enlaces. No cambia nada. Solo afecta a mi cliente en lo que hacía hasta el 2014». Y aunque algún caso similar queda por resolver, sostiene que en la actualidad «nadie que quiera llevar un negocio dentro de parámetros legales mantiene una web de enlaces. El riesgo ya no es una juicio civil sino un condena penal y años de prisión».

El fallo, que no es firme, recibirá, presumiblemente, el recurso de las acusaciones. «Aún es pronto, pero hay mucha presión mediática, se ha dado mucha publicidad al caso y durante años se ha puesto el foco en lo que hacía esta web», explica Maeztu que, en todo caso, cree que el fallo está «muy bien fundamentado» lo que implicaría que ese presumible recurso tuviera escasos efectos prácticos.