Daños no cubiertos, ayudas que no llegan

Los agricultores riojanos afectados por las riadas de abril continúan a la espera de la respuesta de la Consejería de Agricultura sobre la compensación económica que solicitaron para hacer frente a los daños en sus explotaciones que no cubre el seguro. Los daños afectaron muy negativamente a las parcelas de la ribera del Ebro, con cultivos inundados a los que no se pudo acceder durante semanas a realizar las labores agrarias y con las consecuentes derivaciones agronómicas, de retraso o ausencia de nascencia y la proliferación de enfermedades generadas por la humedad y el calor.

Dichos agricultores y ARAG-ASAJA solicitaron a la Consejería que atendiera estos daños que empiezan a ser recurrentes y que no hay otra forma de hacerles frente que con ayudas posteriores, pero, a día de hoy, continúan sin tener noticias. Ciertamente, el número de agricultores de esta última crecida no ha sido muy elevado, quizás por eso la administración se muestra menos receptiva a conceder estas ayudas, pero no debería ser así. El apoyo a los agricultores en circunstancias adversas climatológicas e imprevisibles (fuera de la cobertura de los seguros) debiera de estar tipificado y garantizado para los agricultores. O, al menos, no dar lugar a agravios comparativos entre regiones; sin ir más lejos, el Gobierno de Navarra aprobó un gasto de 2,8 millones de euros en junio para esta cuestión.