Presentación del cupón del próximo martes.
Sorteo de la ONCE

Cupones contra la violencia de género el 25N

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:57

El cupón de la ONCE del martes llevará como motivo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de manera que cinco millones de cupones difundirán la necesidad de acabar con esta violencia, indicó ayer la entidad. Belén González, delegada de la ONCE; Celia Sanz, concejala logroñesa y Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de ONCE La Rioja presentaron ayer este cupón, que incluirá el lema 'Juntas somos más fuertes'. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se celebra el 25N.

