Cuevas: «En La Rioja no hay ninguna familia que necesite vivienda y no la tenga»

El Parlamento riojano está viviendo este jueves su sesión ordinaria de setiembre, en una mañana que será protagonizada por las propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía en el sentido, entre otros asuntos, de eliminar los aforamientos para los diputados riojanos.

Arranca la sesión con el capítulo de preguntas orales:

- Diego Ubis interroga sobre el patronato de la fundación en el Monasterio de Santa María la Real de Nájera y dudando de la «transparencia» en la gestión. La consejera de Turismo garantiza que el Gobierno presta «especial atención» al monumento. González Menorca, quien le ha reiterado que ya ha proporcionado en varias ocasiones esta información a su grupo, ha precisado que el Gobierno riojano aporta 31.816 euros del total de 44.691 euros de ingresos del Patronato, que se completan con las subvenciones de otras comunidades.

- Conrado Escobar defiende ante las dudas de Podemos que la política de igualdad y atajar la brecha de género es una «prioridad» para el Gobierno de La Rioja y se está trabajando en un plan específico.

- La socialista Emilia Fernández duda de que el modelo de FP en La Rioja se acomode a las necesidades reales del tejido industrial de la comunidad. El consejero de Educación, Alberto Galiana, lo rebate con una batería de datos sobre el aumento de grupos, crecimiento de alumnos, reducción de la tasa de abandono de tasa escolar o convenios con empresas y fundaciones para articular ciclos de mayor interés. «Difícilmente se podrá achacar al Gobierno de La Rioja falta de interés en este ámbito», afirma Galiana, quien ha dicho que no se obsesionan por la cantidad de títulos, sino la calidad, especialmente en la FP Dual, que ha demostrado un «éxito pegado al terreno y tiene un gran futuro».

- También en materia educativa, Cs se interesa por la implantación del protocolo de actuación en casos de acoso escolar. Galiana juzga positivo su desarrollo en La Rioja: «Hay que estar vigilantes, no caer en la complacencia por escasez de casos en La Rioja; me interesa la inmediatez en la atención, la confidencialidad y discreción en su tratamiento y la formación del profesorado», ha subrayado Galiana.

- Ana Carmen Sainz (Podemos) demanda medidas que complementen y vayan más allá del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 como, por ejemplo, un censo de pisos vacíos, ayudas reales al alquiler o priorizas las VPO. El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, le replica con contundencia: «En La Rioja no hay ni una sola familia que necesite una vivienda y no la tenga». Sáinz ha recalcado que las ayudas autonómicas están «caducadas o son inexistentes», y además, no han impedido que la vivienda haya subido un 10 por ciento en La Rioja en lo que va de año. Para Cuevas, la diputada de Podemos ha presentado «una sarta de mentiras», porque el Gobierno de La Rioja tiene diversos programas y colabora con entidades sociales para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables.

- Cierra el capítulo de preguntas orales las formuladas por la Ana Santos sobre la creación de unidades sociosanitarias a lo que se opone el PSOE porque supone un copago, rebaja el tiempo de atención y fomenta el «negocio» las empresas privadas. Conrado Escobar lo contextualiza como un «refuerzo» que se suma a los servicios ya existentes al tiempo que propone crear en el Parlamento una ponencia para trabajar en definir un programa sociosanitario global. Escobar ha explicado que se trata de un nuevo recurso público que funcionará una vez que se dispensa el alta médica, para las personas afectadas de una pérdida de autonomía tras una enfermedad, por lo que se trata de reforzar «con nuevos servicios» lo que ya existe.

Proposiciones no de ley

- El apartado de proposiciones no de Ley se abre con la petición de Cs de incorporar la figura de terapeuta ocupacional en la unidad de desarrollo infantil y atención temprana de La Rioja (UDIAT) que sale adelante con el apoyo del resto de la oposición y el voto en contra del PP.

La formación naranja se queda sola en el segundo punto de su PNL: la que proponía incorporar esta figura en el equipo de Atención Temprana de los Servicios Educativos.

- El pleno ha tumbado tumba con el voto en contra del PP y la abstención de Cs de la propuesta socialista de instar al Gobierno de España a modificar la Ley de Seguridad Social para eliminar la aplicación de los coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada por voluntad del interesado cuando se acredite una cotización efectiva de 40 años. Podemos da su apoyo y Ricardo Velasco (PSOE) lamenta que el riojano no secunde una iniciativa aprobada ya por ocho Parlamentos.

- El pleno debate la propuesta del Grupo Popular de instar al Gobierno regional a redactar un proyecto de Ley de apoyo a las familias numerosas para beneficiar a un total de 4.231 en La Rioja. El debate arranca con una enmienda de Podemos que propone matizar que la normativa alcance a todas las familias al margen de la orientación sexual de los progenitores o que sean monoparentales, además de incluir un límite de renta en el caso de ayudas y deducciones fiscales y eliminar el pago farmacéutico previsto en tratamientos crónicos a miembros de estas familia. El PP rechaza la mejora e invita a Podemos a tratar ésas y otras cuestiones en el trámite de enmiendas si la normativa sigue adelante.

El grupo de Germán Cantabrana se decanta por la abstención, Cs da su apoyo pese a la «falta de ambición» de la iniciativa y el PSOE también se abstiene censurando la «retórica hueca y electoralista» de una iniciativa que el PP ha llevado en el programa desde el 2007 sin llegar a concretarla. La PNL, por lo tanto, sale adelante.