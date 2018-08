«Cuanto más cuesta llegar, menos posibilidades de atraer a turistas» Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles. :: la rioja El portavoz de los hoteles apuesta por el trabajo en conjunto y luchar contra la ilegalidad en el sector Demetrio Domínguez Ruiz Presidente de la Asociación Riojana de Hoteles DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Viernes, 31 agosto 2018, 23:22

Ni hoteles ni casas rurales de La Rioja están satisfechos con la presente temporada estival. A las deficientes comunicaciones de la región se ha unido este verano, precedido por el revuelo que provocó la petición de dimisión del director general de Turismo por parte Francis Paniego, el clima cambiante y la incursión en el mercado de las viviendas turísticas ilegales. El gerente del hotel Ibis Styles (Victoria) de Arnedo, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles y presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Comercio e Industria de La Rioja habla al respecto.

-¿Por qué los hoteles de La Rioja no están satisfechos este verano?

-No sólo los hoteleros de La Rioja, los hoteleros españoles estimamos un frenazo en el turismo este verano que ya viene como tendencia desde finales del 2017.

-¿Podríamos entender que la época fuerte de La Rioja, turísticamente hablando, por la vendimia, es el otoño y no el verano?

-La vendimia tiene mucho 'glamour', mucho nombre... y para ciertos días es un atractivo imprescindible en nuestro turismo. Pero la estadística no engaña y nuestro mes turístico es agosto. Tengamos o no tengamos playa... tenemos los mejores datos de ocupaciones.

-¿Cree que desde las instituciones se hace lo suficiente para promocionar turísticamente la región?

-Nunca es suficiente. Todos deberíamos ser más embajadores de nuestra tierra, creernos que tenemos una región envidiable en muchas cosas, y en turismo también. Los propios riojanos no valoramos lo que tenemos, no conocemos nuestros rincones de naturaleza, nuestros contrastes de paisajes, nuestras industrias embajadoras del buen hacer riojano no sólo con el vino, sino con el calzado, los muebles, la conserva... Somos un privilegio de región y lo debemos comunicar cada uno de nosotros. Hoy mismo me preguntaban qué locura intentarías hacer para tener más visibilidad turística de La Rioja en España y mi contestación ha sido: «Si tenemos que subir al Logroñés a Primera... ¡hay que intentarlo!».

-Francis Paniego llegó a pedir la dimisión del director general de Turismo, ¿qué le parece?

-Esto es agua pasada... lo importante es trabajar todos juntos para poder defender los intereses de La Rioja en su conjunto.

-Desde entonces, ¿la Asociación Riojana de Hoteles se ha reunido y/o ha trabajado con la Consejería de Desarrollo Económico sobre la promoción turística?

-No es desde entonces... Ya estábamos en la senda de la colaboración, del trabajo y de la buena comunicación entre los diferentes actores del turismo en La Rioja.

-Entonces la consejera anunció un plan impulsor del turismo en La Rioja. ¿Han sido informados?

-Estamos trabajando en él, de hecho, me acaban de convocar a un nuevo Consejo de Turismo, una nueva jornada de trabajo sobre el plan de turismo, y, en definitiva, estamos en contacto directo con la consejera y su equipo para intentar aunar esfuerzos. Pero os aseguro que ninguno tenemos la varita mágica.

-Hasta ahora, los responsables de hoteles se quejaban, sobre todo, de las malas comunicaciones para llegar a La Rioja. ¿Sigue siendo esta la gran asignatura pendiente?

-Cuanto más cuesta llegar, menos posibilidades de atraer a turistas tenemos... Debemos mejorar las carreteras, necesitamos más frecuencias de ferrocarril para llegar a Madrid, a Barcelona y a nuestros aeropuertos internacionales que son Bilbao, sin duda, pero también Zaragoza. Y ya, si consiguiéramos vuelos en nuestro propio aeropuerto, sería de nota.

-Parece haber surgido un nuevo 'enemigo', los apartamentos turísticos ilegales. ¿Cómo les afecta?

-La pregunta lo dice todo: «Ilegales». Si son ilegales, no deberían existir.

-¿Cree que se lucha adecuadamente para evitar este tipo de ilegalidad?

-No. Estamos dando palos de ciego... pariendo diecisiete normativas diferentes en España, y esto sólo es un mareo para el consumidor. Desde nuestra asociación, de mano de la consejera, ya hemos remitido carta a la ministra de Turismo para intentar poner nuestro granito de arena. Debemos luchar contra esta ilegalidad, no podemos quedarnos parados por ser una nueva forma de turismo porque también es una nueva actividad económica y, por lo tanto, debe contribuir con el fisco; porque también es una nueva fórmula de falta de seguridad... y en España no podemos permitírnoslo. También es un nuevo escenario para la convivencia ciudadana... que se lo digan a 'la vecina del cuarto', cuando todos los días tiene jaleos... También es un negocio a realizar en una finca para alquiler turístico y no en una urbana utilizada como vivienda habitual. Además, están despoblando zonas de alquiler tradicional, encareciendo sus precios... Esto no es una pataleta de un puñado de empresarios, es ya un problema social.

-¿Y qué opina de los apartamentos turísticos legales?

-Perfecto. Si son legales, adelante. De hecho, en la Asociación Riojana de Hoteles tenemos colegas con apartamentos legales, los cuales son una alternativa más para el turista, la cual aplaudimos. Debemos ayudar a que todos sean legales y que todos juguemos con las mismas reglas de normativas, no que cada uno haga en su casa lo que quiera cuando se trata de una actividad económica. Lo mejor para el turista es tener cuantas más opciones de alojamiento, mejor, pero, por supuesto, con seguridad.

-Cada vez se abren menos hoteles y más apartamentos turísticos, ¿son la gran competencia?

-España es un referente mundial de la industria hotelera, tenemos grandes cadenas y grandes hoteleros, pero estamos en un momento que, ante la inversión de un complejo hotelero, la cual, entre estudios, registros, normativas y construcción, puede tardar una media de cuatro año; la creación de unas viviendas turísticas tienen una media de ocho meses y sin normativas. La inversión económica es entre cinco y diez veces mayor por cada plaza hotelera frente a la vivienda. Además, hago viviendas donde quiero, mientras los hoteles tenemos otros ojos que nos vigilan. ¿Qué van a preferir los inversores? De todas maneras, aún quedamos hoteleros enamorados de nuestros negocios y que, aunque parezcamos ilusos, seguiremos invirtiendo en esta maravillosa industria.

-¿Los hoteles de ciudades pequeñas como Logroño son, quizá, una referencia urbana, de negocio y de día, y las casas rurales y apartamentos, una oferta más turística?

-No, lo que hay es otras opciones de alojamiento, lo cual es magnífico. Yo, como turista, a veces quiero algo rural, otras, un camping; y otras muchas, un hotel donde todavía no tenemos que hacernos la cama ni limpiar el baño, por ejemplo.