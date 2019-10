Cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de 16 años El condenado ha reconocido los hechos y ha pactado la condena con el Ministerio Fiscal, que inicialmente reclamaba para él cinco años de cárcel LUIS J. RUIZ Logroño Lunes, 21 octubre 2019, 12:10

Cuatro años de prisión como autor de un delito de abuso sexual continuado a menores de 16 años y 6 meses de prisión por el delito de exhibición de material pornografico. Esa es la condena que ha aceptado el hombre que se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados y que ha reconocido los hechos que le imputaba el Ministerio Fiscal. Además, el juzgado le ha impuesto el alejamiento de la victima por 10 años y una indemnización de 3.000 euros.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, que el ya condenado, que ingresará en prisión, ha reconocido tuvieron lugar hace dos años, cuando el tenía 42.

Entonces, hasta su domicilio acudían menores de edad e incluso alguna de ellas se quedó a dormir. En conversaciones de whatsapp, entre el 2 y el 3 de enero del 2017, el procesado se dirigió a una menor en los siguientes términos: «pues un día nos cogemos juntos una buena borrachera, ven que te acaricio o voy yo, jo nena, me has dejado con ganas me encantaría verte así como estás ahora bajo las mantas amor».

Entre finales del 2016 y principios del 2017, durante la época de Navidad, le dijo a la misma joven, nacida en el 2002: «vamos la habitación» donde, al parecer, como ha reconocido «llegó en varias ocasiones a ponerle las manos sobre los genitales y el pecho, por encima de la ropa».

El condenado también ha reconocido que exhibía películas pornográficas para que las viera la menor.