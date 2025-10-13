CSIF critica la falta de transparencia en las listas de empleo temporal de pinches del Seris

La Rioja logroño. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) criticó este lunes una «nueva falta de palabra en los compromisos adquiridos de los gestores del Seris». Según apunta la organización, en varias mesas sectoriales conjuntas con los sindicatos, uno de los compromisos adquiridos por el Seris fue «la publicación de las listas de empleo temporal de cada categoría profesional, una vez finalizados los procesos de concurso-oposición correspondientes, pero como viene siendo habitual, el Seris no cumple con su palabra».

El sindicato, en un comunicado, indicó que «es conocedor de que se están realizando llamamientos desde el Servicio de Bolsa de Empleo del Hospital San Pedro, a profesionales de la categoría de pinche de la segunda Lista de Empleo Temporal (LET) sin estar oficialmente publicada».