Después de veinte años al frente del Teléfono de la Esperanza, Magdalena Pérez Trenado dejó la presidencia en manos de Cristina Díez. Ambas acudieron a ... San Millán para recoger la Medalla de La Rioja, el máximo galardón institucional de la comunidad autónoma. Leonesa, pero afincada en Logroño desde hace muchos años, Díez asume su cargo con la idea de seguir brindando apoyo a las personas que, desesperadas o atribuladas, marcan los números 941 49 06 06 o 717 003 717.

– ¿Cómo nace su relación con el Teléfono de la Esperanza?

– Me invitaron a los cursos y me los presentaron como un regalo de vida. A mí siempre me ha interesado el crecimiento personal y la relación con las personas, así que me animé.

– Y, por lo que veo, la experiencia fue positiva.

– Sí, y no solo por los cursos, sino también por todo lo que supone el Teléfono.

– Ahora que asume la presidencia, ¿qué es lo que le resulta más difícil de esta nueva labor?

– Que yo no soy profesional. Ejerzo en mi vida personal de gestora de equipos y espero que, junto con mi conocimiento del Teléfono, esa experiencia me ayude a seguir desarrollando sus proyectos, pero siempre contando con los orientadores.

– ¿Es muy complicado gestionar una asociación que depende tanto de los voluntarios?

– No por la parte de los voluntarios. Quien decide ser voluntario sabe que esto requiere un compromiso para dedicar tiempo. Es cierto que no todo el mundo puede hacer de todo, pero siempre hay una respuesta positiva por los voluntarios y se suele cubrir el trabajo.

– ¿Qué perfil debe tener el voluntario? Imagino que no se trata solo de apuntarse y ya está.

– En principio valdría todo aquel que esté dispuesto y que, después de los cursos, pueda realizar la escucha. Es cierto que no todo el mundo vale para la escucha. Eso solo los profesionales pueden valorarlo. Pero sí que todo el mundo vale para ser voluntario y aquí en el Teléfono se necesitan manos para otras cuestiones que no sean atender el teléfono.

– Desde el punto de vista del voluntario que escucha, ¿es difícil no involucrarse demasiado, no sufrir un impacto emocional?

– Es complicado. A veces hay casos que te los llevas y te los llevas por bastante tiempo. Pero hay personas que ayudan a gestionar esos casos que te pueden dejar más tocado.

– Un reconocimiento social como la Medalla de La Rioja, ¿hasta qué punto les ayuda?

– Nos ayuda mucho. Creo que pone en valor no solo el trabajo del Teléfono, sino de cualquier asociación que dedica su tiempo al bienestar emocional del resto de las personas. En lo que nos toca, nos sentimos totalmente reconfortados, como un broche de oro a la labor que Magdalena (Pérez Trenado) ha realizado durante los últimos veinte años. Sigue siendo nuestro pilar fundamental.

– El Teléfono está plenamente asentado en La Rioja. Eso es señal de que las cosas se han hecho bien, pero también de que la gente lo necesita. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad?

– Es cierto que determinadas situaciones que vivimos en el día a día están haciendo que se pierda el bienestar emocional. Las necesidades han crecido. Hay más personas solas o esa soledad es más dura de vivir. Sin el trabajo de todas las piezas implicadas en esto (asistentes sociales, médicos, enfermeras, instituciones) sería imposible. Nosotros somos un recurso más.

– Esas personas que se sienten solas, ¿necesitan sobre todo ser escuchadas?

– Como dijo Magdalena al recoger la Medalla, la escucha hace a la persona más visible. Con la escucha, la persona se hace presente y escapa a la deshumanización que hoy se da.

– Es paradójico que sea tan necesario escuchar en un mundo hiperconectado.

– Es verdad. Las redes sociales igual que nos conectan nos desconectan cuando hacemos un uso indebido o masivo. De hecho, los jóvenes ya ni se llaman. Se limitan a chatear y a veces mediante herramientas de inteligencia artificial. Pero esa parte de conexión, de mirarse, de sentir lo que el otro está transmitiendo, se está perdiendo, tanto por el uso de las tecnologías como por el número cada vez mayor de personas que viven solas.

– Uno se imagina al Teléfono de la Esperanza como un refugio para una persona mayor que vive sola; sin embargo, he leído que cada vez atiende a usuarios más jóvenes.

– Sí. Es cierto que el mayor volumen corresponde a personas mayores, pero cada vez nos encontramos con adolescentes que se sienten terriblemente solos.

– Solos aunque tengan su familia, su cuadrilla de amigos...

– Y estén en la Universidad, en el instituto... Sí.

– ¿Es más fácil ayudar a los jóvenes o a los mayores?

– Fácil no es nada... Todo depende de la situación que esté viviendo esa persona y de los factores que entren en juego. Eso no es cuestión de edad.

– ¿Ustedes se limitan a escuchar o en casos graves, por ejemplo de 'bullying', deben actuar?

– En la formación que reciben los voluntarios, se indican una serie de protocolos que deben seguirse. En ese caso activaríamos los recursos y los servicios disponibles en la comunidad para ponerlos a disposición de la persona que llama.

– ¿Tienen suficientes voluntarios o se necesita más gente?

– Para nosotros cualquier voluntario será bienvenido. Nunca es suficiente; cuantos más seamos, más recursos y más posibilidades tendremos de brindar una atención más completa.

– ¿Cuál es el principal reto que asume al coger la presidencia el Teléfono?

– Dar seguimiento y continuidad a todos los proyectos que tenemos, que son muchos. Las carpas de la escucha, la prevención del suicidio, un programa de infancia que estamos preparando...

– Las carpas de la escucha suponen un salto cualitativo, al romper la barrera telefónica y encontrarse cara a cara con los usuarios. ¿Tienen vocación de continuidad?

– En función de los resultados lo valoraremos. En cualquier caso, si no las carpas, espacios para la escucha existirán.