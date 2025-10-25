LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El acusado, en una de las sesiones de juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial. Juan Marín
Juicio por el crimen de Mercedes

Capuletos y Montescos en Los Lirios

La vista por el asesinato de Mercedes encara una semana crucial y se encomienda a las periciales tras cinco jornadas con más dudas que certezas y el testimonio de dos familias claramente enfrentadas

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:49

El juicio por el asesinato de Mercedes, de 56 años, en su casa en el parque de Los Lirios encara esta semana la recta final. ... Las pruebas periciales serán decisivas en un caso lleno de nudos difíciles de deshacer y en el que claramente están enfrentadas dos familias. Algo así como los Capuleto y los Montesco que a cada nueva jornada alimentan el odio entre dos casas otrora emparentadas.

