«Aquí o se cree a Juan o no se le cree. Y los peritos sí lo hacen» Viernes, 19 octubre 2018, 00:15

«Suplico que se haga justicia». Así concluyó Leticia de la Hoz, la abogada del exalumno de Gaztelueta, su informe final. Y pidió al tribunal que estime su querella y condene al profesor a 10 años de cárcel por abusos sexuales continuados a lo largo de dos años, incluida la penetración con objetos. A su entender, ha quedado demostrado que el docente «minó poco a poco y de forma perversa» al joven, le fue «destruyendo como persona» para poder aprovecharse de él durante las sesiones de preceptuación. La letrada destacó que todos los peritos que han declarado en el juicio han dado credibilidad a todo el testimonio del joven, incluidas las cuatro forenses de la Audiencia. De ahí que arremetiera contra la Fiscalía por sólo aceptar una parte de los hechos. «Mire no, aquí se cree o no se cree. Lo otro es un irracional lógico», expuso. Además, y también dirigido al Ministerio Fiscal, quiso dejar claro que las «víctimas de delitos sexuales» cuentan los hechos «cuando pueden». «Roza el absurdo exigir a una víctima de abusos sexuales que lo cuente cuando a nosotros nos gustaría», aseguró. De la Hoz calificó de «milongas» todas las explicaciones dadas por los profesores y exalumnos de Gaztelueta para tratar de exculpar al acusado, como que su despacho estaba «muy transitado», que la puerta no se cerraba con llave, que existía un filtro en el ordenador para no ver contenido erótico o las actas notariales firmadas por todos ellos y en las que mostraban su confianza en el procesado.

Además, aseguró que es un «chiste de mal gusto» dar a entender que el joven padecía problemas psíquicos previos porque sufrió dos ataques de ansiedad y le recetaron Orfidal, y tildó de «ridícula» la hipótesis del «falso recuerdo» aportada por la defensa para explicar el relato de los abusos que hace el joven.