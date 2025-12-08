LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de chicas celebra el fin de año en un cotillón, durante la Nochevieja de 2024. LR

Los cotillones de Nochevieja ya han vendido el 60% de las entradas en La Rioja

La fiesta de fin de año registra reservas más lentamente que otros años, pero con oferta variada y expectativas de llenar aforos

María Aguirre

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:25

Los cotillones de Nochevieja ya están a la vuelta de la esquina. Es ya algo habitual tras comer las uvas el día 31 de diciembre ... y una manera de poner broche final al año y de comenzar el siguiente. Tanto es así que, con el paso de los años, muchos locales han ido adaptándose a las necesidades o demandas del público. Desde discotecas, bares, restaurantes, balnearios o incluso salas con música en directo. Una festividad variada en tendencias, precios e incluso en ventas. A pesar de que algunos ya tienen colgado el cartel de 'completo', Víctor Riera, responsable de la Asociación de Salas de Fiestas, confiesa que «aunque se ha vendido el 60% de las entradas, el proceso, en general, está siendo más lento que otros años, pero esperamos completar aforo en torno al 20 de diciembre, que es cuando viene la gente que está fuera».

