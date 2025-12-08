Los cotillones de Nochevieja ya han vendido el 60% de las entradas en La Rioja

Los cotillones de Nochevieja ya están a la vuelta de la esquina. Es ya algo habitual tras comer las uvas el día 31 de diciembre ... y una manera de poner broche final al año y de comenzar el siguiente. Tanto es así que, con el paso de los años, muchos locales han ido adaptándose a las necesidades o demandas del público. Desde discotecas, bares, restaurantes, balnearios o incluso salas con música en directo. Una festividad variada en tendencias, precios e incluso en ventas. A pesar de que algunos ya tienen colgado el cartel de 'completo', Víctor Riera, responsable de la Asociación de Salas de Fiestas, confiesa que «aunque se ha vendido el 60% de las entradas, el proceso, en general, está siendo más lento que otros años, pero esperamos completar aforo en torno al 20 de diciembre, que es cuando viene la gente que está fuera».

En la capital riojana, varias zonas concentran locales donde poder disfrutar de esta tradición anual. Como Bretón de los Herreros con Cocó, Stress, La Boutique o La Luna, que «tienen una capacidad máxima de unas 200 personas», detalla Riera. U otras calles céntricas con discotecas como Suite y Concept. «Hay recena y seis consumiciones en discotecas y ocho en bares, dos por cada local», agrega. Una propuesta con el mismo importe en ambas modalidades, 60 euros, pero con diferencias en el acceso y el aforo: «A las discotecas sólo pueden acceder quienes tienen entrada y caben unas 650 o 700 personas. En los bares van entrando y saliendo», explica.

Antes de llegar al Casco Antiguo de la ciudad se encuentra la Sala Fundición, un espacio ubicado en una calle con el mismo nombre y que ofrece conciertos en directo. Para ellos, el cotillón «es un día especial para poner en referente el negocio que tenemos», dice Sergio Pérez, su responsable. Uno al que van «cuadrillas grandes, hay muy buen ambiente y disfrutan, que es nuestro principal fin y el que tenemos siempre», añade. El aforo está en torno a las 160 personas, pero Pérez asegura que «es reducido para que la gente se sienta cómoda». Además del bienestar, también incluyen en el precio (55 euros) «recena, bolsa de cotillón y tres consumiciones, además de la actuación en directo de la Orquestina Anarcoyeyé», concluye.

Fuera de Logroño se encuentra el Restaurante Barros, que ya cuelga el cartel de 'Completo' con su propuesta a 95 euros. Allí los clientes tienen acceso a «bus de ida y de vuelta, barra libre, guardarropa, mesa reservada con su propio servicio, recena, chocolate con churros a las seis de la mañana y terraza climatizada para que no pasen frío», señala Rafa García, gerente del establecimiento.

Un ambiente que condicionan, según añade, con «dos djs diferentes, uno para cada salón». En este caso, un total de 400 personas pueden disfrutar de esta noche en el mencionado establecimiento, aunque asegura que «aunque tenemos más capacidad, preferimos no meter más gente para que así esté a gusto». Para ellos, el cotillón es «una noche que se trabaja bien, sigue la misma línea que los anteriores y siempre se llena», finaliza.

Unas apuestas diferentes

Además de los tradicionales cotillones, otros recintos riojanos, como la bodega Finca Los Arandinos en Entrena o el Balneario de Arnedillo, también se suman a esta gran noche con todas las entradas vendidas.

En Los Arandinos destaca su cena de gala y, después de las uvas, una pequeña fiesta en el comedor del restaurante hasta las dos de la mañana. Patricia Guillén, gerente de la finca, cuenta que «quienes han estado cenando tienen incluidas las consumiciones de después». Un servicio «por 150 euros, con vino en el menú» y sólo disponible para quienes tengan entrada, porque «no está abierto al público», apostilla. Sin embargo, quienes quieran una experiencia completa pueden optar por alojarse allí.

Una oferta que también encuentran aquellas personas que acuden al Balneario de Arnedillo para cerrar el año con los suyos. Allí la fiesta comienza a las ocho de la tarde con un cóctel de bienvenida, que precede a la cena de después. «Es servida en mesa, luego se toman las uvas y bajamos al cotillón, con baile y barra libre», apunta Rocío Martínez, directora comercial del balneario, quien agrega que «el precio depende de la habitación, porque vienen familias y eso puede suponer hasta siete reservas». Para ellos, «es la temporada más alta del año y un día especial», confiesa. Tanto es así que, además, reciben a los vecinos del pueblo, quienes sólo pagan la consumición. «Lo celebramos todos juntos, porque es el único local abierto y es una tradición», finaliza.

Unas propuestas que, aun con diferencias de precio y tendencias, tienen el mismo fin: que la gente disfrute con amigos y familiares de una fiesta que da paso a Año Nuevo.