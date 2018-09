«Una correcta planificación patrimonial de la pyme es garantía de continuidad» Ramón Carballas. :: m. herreros Carballas anima a las empresas riojanas a hacer protocolos para ordenar la transmisión, evitar tensiones familiares y reducir la factura fiscal Ramón Carballas Asesoría Fiscal y Jurídica del Banco Cooperativo M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 23:28

La planificación patrimonial permite a las pymes anticiparse a los problemas y ordenar al máximo el cambio generacional. Este es el mensaje principal transmitido ayer en Logroño por el responsable de la Asesoría Fiscal y Jurídica del Banco Cooperativo, Ramón Carballas, en una conferencia organizada por Bantierra.

-Usted habrá visto muchas tragedias en las sucesiones de pymes por falta de planificación.

-Desde luego. Si no hay un proyecto correcto, la empresa puede irse al traste. Es crítico hacer una buena planificación.

-¿Cuáles son las pautas?

-En primer lugar identificar si hay un potencial sucesor o sucesores del grupo familiar. A continuación, hay que favorecer que los demás miembros tengan unas óptimas relaciones futuras en el sentido de que no se sientan discriminados o se vean compensados. Y, en tercer lugar, un aspecto fundamental son los costes inherentes a cualquier transmisión. Una sucesión hereditaria en una empresa familiar es una transmisión. Así, una correcta planificación para que los impuestos que haya que tributar sean los mínimos posibles aprovechando la normativa fiscal en cada momento, en particular la de las comunidades autónomas, es un reto importante que hay que prever. No se puede esperar al día del fallecimiento para montar todo esto.

-Es decir, una buena planificación reduce la factura fiscal.

-Exacto. Existen instrumentos establecidos por el legislador con todo el sentido del mundo para que la imposición tributaria de una sucesión en un caso concreto de una empresa que genera riqueza, empleos, impuestos indirectos, cotizaciones a la Seguridad Social... no frustre su continuidad porque haya que pagar en el momento de la sucesión una serie de impuestos. Por eso, y desde hace muchos años, se han intentado establecer unas justas y razonables vías para reducir facturas fiscales en sucesiones cuando, efectivamente, estamos hablando de un componente de transmisión de una empresa familiar que quiere seguir.

-Sin embargo, todavía esta cultura no ha calado en España.

-Es una cosa sobre la que no queremos pensar. Nos preocupamos del presente y aplazamos el futuro. Y eso que el legislador nos ha dado cauces para planificar todo de forma organizada y lo más barata posible fiscalmente. Sin embargo, nos dedicamos al día a día, que nos come, y no a preocuparnos de este tipo de gestiones. Por eso, es conveniente que los expertos insistamos en ello. No hay que esperar a cuando tengamos próximo el problema. Hay que organizar las cosas con tiempo, estableciendo los contratos y protocolos necesarios.