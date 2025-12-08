La «coqueta» y centenaria Sala Gonzalo de Berceo

Diego Marín A. Logroño Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:08 Comenta Compartir

El 11 de junio de 1925 fue inaugurado el Cinema Social de Logroño con la proyección de 'Para toda la vida'. Lo que después fue el Cine Rialto y actualmente la Sala Gonzalo de Berceo se habilitó en un edificio neobarroco construido para la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos en la entonces denominada calle General Zurbano (hoy Calvo Sotelo). En 1946 cerró para reinaugurarlo ese mismo año como Rialto, entonces con la película 'Las llaves del reino', y como tal duró hasta 1970. Dos años después, adquirido por 6,5 millones de pesetas por la diputación provincial a la empresa Ortega y, tras una reforma que redujo el aforo de 700 a 220 espectadores, en parte para habilitar un escenario al prescindir de las primeras filas, se reabrió como Sala Gonzalo de Berceo. Y ya en el 2012 empezó a ser sede de la Filmoteca Rafael Azcona con las películas que supusieron el primer y último guion del escritor logroñés: 'Se vende un tranvía' (1959) y 'L'ultimo Pulcinella' (2008).

El recinto ha tenido momentos mejores y peores, desde la infrautilización a una completísima agenda actual en la que es difícil reservar un día para un espectáculo o evento. El Café Comercio sirvió un ágape en su primera inauguración. En octubre de 1925 lo visitó el rey Alfonso XIII, quien fue nombrado presidente de honor de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos. En la reapertura de 1946 fue «perfumado por Perfumería Torino y todos los asistentes fueron obsequiados con lotes de los más selectos productos de la fábrica de pastillas de café con leche Viuda de Solano y perfumes». Y en la de 1972 actuó la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona.

En la época de la primera apertura existían varias salas de cine y teatro, como el Olympia, Frontón Logroñés y Salón Alhambra. Logroño era mucho más pequeño que ahora pero las posibilidades de ocio también eran más reducidas, ni siquiera existía la televisión. Los espacios incluso tenían apodos populares, como 'La Bombonera' el Cinema Social, por el ambiente, y 'La Pulguera' el Alhambra, que, describe la prensa histórica, acabó «cochambroso y desvencijado», además de habitado por parásitos. Cuando el Cinema Social abrió en 1925 se anunció así: «No podrá olvidar la grata impresión producida por la maravillosa producción del gran Benavente ni mucho menos aún el esplendoroso encanto del coquetón y confortable salón, punto obligado de reunión de la gente 'chic'».

Ampliar Exterior de la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño. Miguel Peche

En prensa las noticias de la época no fueron para menos: «La empresa tiene el propósito de pasar por la pantalla del Cinema Social las películas de más nota en el mercado». El salón «impresiona gratísimamente por su coquetería, por la intimidad que resulta de sus proporciones, y por lo acertado de su adorno, de estilo oriental, en el que se han combinado colores y elementos decorativos que lo hacen verdaderamente amable y fastuoso». La publicidad para la inauguración del Rialto fue igual de grandilocuente porque, primero, se advertía del «salón refrigerado» y se publicitaban «dos colosales estrenos». Y en 1972 la apertura supuso «un paso decisivo para la promoción logroñesa en el pleno intelectual y artístico». La crónica de entonces destaca que la ciudad recuperaba un teatro comercial que no existía desde el de la calle Los Baños, décadas después recuperado por la CNT.

Ampliar El antiguo cine Rialto, en los 70. Jerónimo Jiménez

Una semana de encierro

Uno de los episodios más singulares de la Sala Gonzalo de Berceo ocurrió en mayo de 1988, cuando los alumnos de la extinta Escuela de Arte Dramático de Logroño se encerraron allí una semana para protestar ante la inminente desaparición de los estudios. Hubo carteles de protesta contra los políticos responsables de Cultura de la época, Miguel Ángel Ropero y Carmina de Miguel, «se viste en polipiel». De aquella generación, la única promoción que pudo completar tres cursos, eran la payasa Merche Ochoa y el actor Martín Nalda. «Allí representamos cabarés, como 'Bretón, Bretón' y 'Hay cuplé', con una orquesta en directo dirigida por Miguel Calvo. Quitamos las butacas, colocamos mesas…», recuerda Martín Nalda, quien señala que, de 1979 a 1990, cuando el Teatro Bretón estuvo cerrado tras el incendio, la Sala Gonzalo de Berceo cobró importancia e incluso acogió el Festival de Teatro de Logroño.

Martín Nalda fundó Sapo Producciones en 1995 junto a Josué Lapeña, quien destaca que en la Sala Gonzalo de Berceo han representado todas las obras de la compañía. Este pasado fin de semana han agotado allí las entradas de los tres pases del espectáculo 'The Rocky Horror Picture Show'. De hecho, la idea era haber estrenado la rehabilitación de la sala con estas funciones, pero el arreglo aún no se ha producido. Según informa el Gobierno de La Rioja a este periódico, «el proyecto todavía se está ultimando». «La sala es un referente en el teatro y el cine riojano, tiene mucha historia. Tengo recuerdos de haber acudido de niño con mi madre y de amigos que iban a clase cuando era conservatorio», señala Josué Lapeña.

Ampliar Sesión de la Filmoteca Rafael Azcona. Miguel Peche

El espacio ha servido como refugio para compañías de teatro aficionado, al estar reservado muchos años el Bretón para los profesionales. «A nivel técnico está mucho mejor que hace diez años, la iluminación es mucho mejor y se cambió entero el patio de butacas, pero el palco está cerrado y ahí se pierde espacio. También puede mejorar la gestión porque muchas veces se reserva la sala y luego no se usa, así que es difícil encontrar un hueco en su agenda», advierte Lapeña.

Para Elena Aranoa, cantautora y pianista que ha actuado en numerosas ocasiones en la Sala Gonzalo de Berceo, la considera ya como su casa. «es un espacio maravilloso donde poder actuar, tiene algo especial, es muy acogedor, te sientes muy cerca del público, es el lugar perfecto». Además, apunta que cuenta con un muy buen piano. Con el dúo Elisa y Elena, con el grupo Inventario, como pianista para compañías como ElPerroAzul, Ultramarinos de Lucas y El Tenderete, y como cantautora, Aranoa ha actuado e incluso ha grabado en la sala. «Cada vez es más difícil actuar allí, hay que reservar casi con un año de antelación, lo que también da el pulso de la ciudad, hay mucha gente haciendo cosas, por lo que creo que es necesario la apertura de nuevos espacios, aunque hay que valorar que podamos actuar allí sin coste», destaca Aranoa.