La psicopedagoga María Zysman, este sábado en la Universidad de La Rioja. JUAN MARÍN

María Zysman

Psicopedagoga especialista en acoso

«Los controles parentales no reemplazan nuestra presencia»

La experta argentina, fundadora de Libres de Bullying, recalca la importancia de acompañar a los menores en el acceso al mundo digital

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Un mundo en el que las fronteras se han difuminado tanto que lo que nos aglutina es la red global presenta debates y asuntos comunes. ... Por ello resulta especialmente interesante y valioso escuchar a expertos de otros puntos del planeta, como María Zysman, psicopedagoga argentina fundadora de la asociación Libres de Bullying, que participó este sábado con una ponencia sobre los riesgos del mundo digital en el III Congreso Internacional Programa TEI 'La convivencia, un compromiso comunitario' que organiza la Universidad de La Rioja.

