Continúa ingresado tras ser intervenido uno de los implicados en la pelea con arma blanca en Pérez Galdós

Se trata de dos hombres, de entre 40 y 50 años y con antecedentes previos, que se agredieron tras una discusión por problemas económicos

La Rioja

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:42

De los dos hombres que fueron detenidos el lunes por la Policía Nacional tras agredirse mutuamente con un arma blanca en la calle Pérez Galdós de Logroño, uno permanece ingresado tras ser intervenido.

Se trata de dos varones, de entre 40 y 50 años, que cuentan con antecedentes previos.

Según la Policía Nacional, que explica los detalles de la detención por su presunta participación en un delito de lesiones, cuando acudieron al lugar tras ser alertados, uno de ellos presentaba heridas sangrantes en el pecho y en la muñeca por lo que le prestaron inmediata asistencia presionando las heridas para evitar que estas fueran de mayor gravedad hasta la llegada de la ambulancia. El otro herido presentaba lesiones de carácter leve en ambas manos.

Según sus declaraciones, habían tenido una discusión por problemas económicos y uno de ellos intentó agredir al otro con un arma blanca. El segundo hombre se la consiguió arrebatar para evitar ser agredido y se la clavó en el pecho y en las extremidades inferiores, lo que le causó una importante hemorragia.

Hasta el lugar se trasladaron los servicios sanitarios que atendieron al herido grave y lo trasladaron al hospital donde fue intervenido y sigue ingresado. Por su parte, el segundo de los heridos fue traslado a un centro sanitario por la Policía Nacional para que fuera asistido.

