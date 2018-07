CAE EL CONSUMO DE ALIMENTOS

De acuerdo con los datos del Informe de Consumo de Alimentación en España 2017, éste superó los 102.580 millones de euros, lo que supuso un aumento del 3,6% con respecto a la anterior medición, realizada en el 2015. Sin embargo, el crecimiento del gasto alimentario en los hogares ha sido menor, solo el 0,6%. Esta tendencia de crecimiento se mantiene desde el 2014, aunque aún se sitúa un poco por debajo del máximo de la serie histórica de los últimos diez años, que en el 2010 rondó los 103.800 millones de euros. Del total consumido, algo más del 80% fue destinado a alimentos y el 20% restante a bebidas. En función del lugar de consumo, el 34% se realizó fuera del hogar y el 66% corresponde a la cesta de la compra.

Las cifras no son tan positivas si se analizan en valor unitario. Representó un gasto per cápita anual en España de 1.480 euros en el 2017, con una caída del 3,2%. En La Rioja fue menor, 1.345 euros anuales, equivalente a 546 kilos/litros de alimentos, con una bajada del 1,9%

A primera vista estos datos son contradictorios. Por un lado, el crecimiento en valor absoluto, junto con el alto porcentaje de consumo fuera del hogar, podrían trasladar la idea de mejoría en la situación económica de las familias o, al menos, en una cierta recuperación de confianza en el devenir de la economía. Sin embargo, la bajada en el gasto per cápita dice lo contrario, en particular en un momento en el que la población nacional no está en expansión. Esta anomalía podría ser explicada por el repunte localizado del consumo, en donde determinada parte de la población ha incrementado el consumo de forma sustancial, pero otros colectivos mantienen una situación precaria de gasto alimentario.

Otra gran batalla que libran las autoridades es conseguir una alimentación saludable. El consumo per cápita de verduras y hortalizas superó los 101 kilos por persona y año, mientras que la fruta se sitúa en 96 kilos per cápita. Con estos datos, se puede estimar un consumo medio diario por encima del medio kilo de frutas y hortalizas, lo que parece una cifra bastante elevada que, de forma aproximada, equivaldría a cuatro raciones diarias.