Tres millones para la construcción del parque tecnológico TechRioja en 2026 Belinda León presenta el presupuesto de Economía como «herramienta clave para impulsar la internacionalización, consolidar la transición verde y atraer talento»

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 22:29

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, compareció este jueves en el Parlamento regional para detallar las cuentas de su departamento para el ejercicio 2026, que ascienden a 94,2 millones de euros para «seguir impulsando el desarrollo económico, la competitividad empresarial y el empleo de calidad».

León resaltó durante la presentación del presupuesto de 2026 que estas cuentas constituyen «una herramienta clave para fomentar proyectos empresariales, impulsar la internacionalización, consolidar la transición verde digital y reforzar la atracción de talento», con 63,6 millones para promoción empresarial y otros 29 millones en I+D+i. Citaba, además, las actuaciones en salud laboral, «que reflejarán una política laboral moderna, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI, garantizando condiciones dignas, fomentando el diálogo social y consolidando un modelo económico más justo y más sostenible».

Entre las medidas, avanzó el Plan del Talento, con la creación de 29 becas, ayudas a la contratación, subvenciones o programas doctorales. También destacó que durante el próximo año se avanzará en la construcción del futuro parque científico tecnológico TechRioja, con 3 millones destinados a ello, «que pondrá a la comunidad en vanguardia a nivel nacional y supondrá una infraestructura clave para la innovación, el emprendimiento y el talento».

«Existirá una política laboral moderna e inclusiva, fomentando el diálogo social»

Desde el grupo del PSOE, el diputado José Ángel Lacalzada criticó «la ausencia de un proyecto de política económica e industrial» y que el presupuesto «apenas se incrementa el 1,4%». Carlos Ollero, de IU, valoró que la consejería está «infrafinanciada» y que resulta «muy difícil afrontar los retos de la economía y el empleo con una levísima» subida en las cuentas. Desde Vox, Ángel Alda, definió los presupuestos como «continuistas» y pidió más apoyo a los autónomos, según informó EFE.