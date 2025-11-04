Desde conservar el trazado hasta construir una vía nueva entre Fuenmayor y Gimileo

Entre los compromisos que el Ministerio reclamaba a la hora de estudiar un nueva conexión entre Logroño y Miranda se subrayaba expresamente la necesidad ... de «evitar en medida de lo posible el paso de nuevos trazados por la comarca de La Rioja Alavesa (País Vasco), debido a la potencial afección a zonas de viñedo». En efecto, ninguna de las tres alternativas consideradas óptimas por el departamento que dirige Óscar Puente afecta al viñedo alavés, aunque sí –en diferente medida– al riojano. La alternativa 1 es la más barata (277 millones) y la que menos afecta al paisaje, aunque la ganancia de tiempo con respecto a la actual resulta casi irrisoria. El tren de Logroño a Miranda avanza hoy a ritmo de ferrocarril turístico (57 minutos de pintoresco recorrido por los meandros del Ebro), un tiempo que apenas se vería recortado en once minutos si se adopta esta propuesta. Las mejoras se ubicarían sobre todo en los tramos entre Briones y Gimileo, en donde hay planificados dos túneles. Además habría 23 kilómetros de vías nuevas para eliminar algunos de los giros más pronunciados que acompañan el cauce del río.

Más agresivas y más caras –pero también más rápidas– son las alternativas denominadas 3 y 4. Ambas comparten un número similar de vías nuevas (entre 36 y 38 kilómetros) y prometen un ahorro de tiempo parecido, en torno a los veinte minutos. De adoptarse una de estas dos propuestas, el tren llegaría a la ciudad burgalesa en 36 minutos.

La diferencia entre ambas opciones es notable, sin embargo, en cuanto a la inversión que requerirían. La número 3 es significativamente mayor, hasta superar los 700 millones de euros. En este caso se prevé un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio con 18,4 kilómetros, seis túneles y un viaducto. Esta propuesta incluye además un túnel de casi seis kilómetros al final del recorrido, entre Haro e Ircio, pedanía mirandesa.

La número 1 ofrece ligeras mejoras sobre el recorrido actual, un trazado decimonónico más propio de un tren turísticoLa alternativa 4 prevé colocar la nueva vía entre Fuenmayor y Navarrete, zona saturada de viñas, carreteras y empresas

La alternativa 4, mucho más asumible económicamente (400 millones de euros), tiene sin embargo algunas intervenciones a priori agresivas en el paisaje. Así como las dos propuestas anteriores respetan el trazado actual del ferrocarril a su paso por Fuenmayor, por el antiguo barrio de la Estación –hoy deshabitado– y junto al Ebro, en este caso se prevé la construcción de una nueva vía entre Fuenmayor y Navarrete, una zona ya muy saturada de viñas, bodegas, empresas e infraestructuras, con la Ronda Sur, la AP-68 y la N-232 en apenas un puñado de metros. Más allá de Navarrete, el trazado correría paralelo a la autopista hasta Gimileo, en una zona de lomas y pequeñas colinas con abundantes viñedos. En este caso, no habría intervenciones significativas entre Briñas, Haro, Ircio y Miranda de Ebro.