Desde conservar el trazado hasta construir una vía nueva entre Fuenmayor y Gimileo

Las tres alternativas del Ministerio discurren entre viñedos, aunque ninguna afecta a Rioja Alavesa y una de ellas solo supone un retoque

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:32

Entre los compromisos que el Ministerio reclamaba a la hora de estudiar un nueva conexión entre Logroño y Miranda se subrayaba expresamente la necesidad ... de «evitar en medida de lo posible el paso de nuevos trazados por la comarca de La Rioja Alavesa (País Vasco), debido a la potencial afección a zonas de viñedo». En efecto, ninguna de las tres alternativas consideradas óptimas por el departamento que dirige Óscar Puente afecta al viñedo alavés, aunque sí –en diferente medida– al riojano. La alternativa 1 es la más barata (277 millones) y la que menos afecta al paisaje, aunque la ganancia de tiempo con respecto a la actual resulta casi irrisoria. El tren de Logroño a Miranda avanza hoy a ritmo de ferrocarril turístico (57 minutos de pintoresco recorrido por los meandros del Ebro), un tiempo que apenas se vería recortado en once minutos si se adopta esta propuesta. Las mejoras se ubicarían sobre todo en los tramos entre Briones y Gimileo, en donde hay planificados dos túneles. Además habría 23 kilómetros de vías nuevas para eliminar algunos de los giros más pronunciados que acompañan el cauce del río.

