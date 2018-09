Consenso social La sede de la Inspección de Trabajo sigue pendiente de realizar el traslado. / Juan Marín UGT y CCOO advierten de que la contratación de falsos autónomos es una práctica generalizada y la FER lo relaciona con la economía sumergida | Patronal y sindicatos saludan que se actúe contra el fraude LA RIOJA Logroñojuan Martes, 4 septiembre 2018, 21:47

El plan de choque del Gobierno central contra el fraude laboral despierta el consenso de los agentes socioeconómicos riojanos. Jaime García-Calzada, presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), explica que «como no puede ser de otra forma, abogamos por el cumplimiento de la legislación laboral». En todo caso, el presidente de la patronal insiste en que «las empresas riojanas cumplen en su inmensa mayoría con la ley, por lo que es importante que, antes de establecer cualquier sanción, se fomente la regulación de determinadas situaciones si es que las hubiera». García Calzada recuerda que la magnitud del problema hace de este asunto un tema prioritario: «La economía sumergida supone el 20% del PIB español, por lo que es necesario y prioritario que se ponga todo el acento en identificar y visitas estas 'falsas empresas', que afectan muy negativamente al crecimiento económico y al resto del tejido empresarial que mayoritariamente cumple la ley».

Los sindicatos

Javier Marzo, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT), denuncia que la «precarización laboral con la crisis ha sido tremenda». «Nosotros -continúa- ya no nos referimos a este asunto como 'falsos autónomos', sino con fraude de contratación, porque es lo que es». En este sentido, Marzo apunta a los sectores de la construcción, el transporte y a la industria cárnica como algunos en los que se produce este fraude más generalizado. «Hemos hablado varias veces con Inspección de Trabajo porque el fraude no sólo está en la contratación de autónomos, que realmente no lo son, sino que además, cuando se acaba la tarifa plana de los 50 euros por inicio de actividad, estos trabajadores son despedidos para contratar otros nuevos como autónomos y beneficiarse de las ayudas al colectivo».

En la misma línea, Jorge Ruano, secretario general de CCOO, señala que «es una situación que en repetidas ocasiones hemos denunciado a la Inspección de Trabajo». «La última actuación en el sector de cárnicas -continúa-, a raíz de una denuncia nuestra, permitió aflorar miles de falsos autónomos en la industria de este sector». En concreto, en la Comunidad riojana se descubrieron 42 trabajadores que sus empleadores, tres empresas cárnicas, hacían pasar como autónomos cuando no lo eran: «Es una situación generalizada en muchos sectores, quizás incluso más en los servicios, si nos parecen positivas este tipo de actuaciones de la Inspección es porque este fraude es una realidad».