Nueve consejos para proteger a los menores de agresores sexuales en el entorno digital Las redes sociales pueden ser utilizadas por individuos con intenciones delictivas para contactar, manipular y poner en riesgo la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes

Tras el caso del hombre detenido en La Rioja como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia que se ha dado a conocer este martes, agentes de la autoridad la Guardia Civil advierten de la necesida de concienciar a los menores sobre los peligros que representan en algunas ocasiones las redes sociales. Estas plataformas pueden ser utilizadas por individuos con intenciones delictivas para contactar, manipular y poner en riesgo la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes.

1 Mantén una comunicación abierta y fluida con tus hijos sobre Internet, redes sociales y posibles peligros, como el grooming o el acoso. ​ 2 Supervisa y revisa de manera periódica la actividad digital de los menores, explicando de forma transparente por qué se realiza este acompañamiento.​ 3 Enseña la importancia de proteger sus datos personales: evita que publiquen o compartan dirección, teléfono, fotos familiares, ubicación o mensajes comprometidos.​ 4 Activa y configura correctamente herramientas de control parental en dispositivos, navegadores y apps, para limitar los contenidos y las descargas inadecuadas. 5 Revisa y ajusta las opciones de privacidad en redes sociales y aplicaciones antes de que las usen; limita la visibilidad de sus publicaciones a contactos conocidos. 6 Fomenta el uso responsable de la tecnología: establece horarios para el uso de dispositivos y dialoga sobre el tiempo dedicado a internet y redes.​ 7 Educa con el ejemplo: muestra un comportamiento digital responsable y seguro, evitando compartir información privada o difundir contenidos sensibles. ​ 8 Informa y advierte sobre los riesgos de interactuar con desconocidos y los peligros de compartir contenido que puede ser malinterpretado o usado de forma indebida. ​ 9 Si detectas situaciones de riesgo, conserva pruebas (mensajes, capturas, enlaces) y contacta con las autoridades competentes. ​