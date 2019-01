Consejos de conducción por si te pilla el frío polar Una ola de frío puede complicar mucho nuestro viaje. No solo hay que tener en cuenta el hielo en la carretera, hay muchas otras circunstancias que nos pueden causar problemas PILAR HIDALGO Jueves, 10 enero 2019, 08:20

1

Antes de iniciar el desplazamiento, conviene consultar el parte meteorológico para conocer qué tiempo hará

2

Revisa la batería antes de emprender el viaje, así como la calefacción, la presión de los neumáticos y el estado de los frenos y las luces. No debes olvidar poner anticongelante en el radiador y en el depósito del limpiaparabrisas y llevar los triángulos de señalización y los chalecos reflectantes

3

Reduce lentamente la velocidad y evita frenar bruscamente. En caso de encontrar nieve o hielo en la calzada, lo primero que debes hacer es aminorar la velocidad utilizando marchas largas para frenar. No hay que hacerlo de manera violenta para evitar patinar.

4

Aumenta la distancia de seguridadAumenta la distancia de seguridad para asegurar la frenada en caso necesario ya que tanto la nieve, como la niebla y la lluvia reducen la visibilidad y el tiempo de reacción. En pendientes hay que mantener una distancia superior con el vehículo que va delante.

5

Coge cadenas y guantes si se esperan nevadas. Si te encuentras con nieve en la calzada, para el coche en un lugar donde no entorpezca la circulación y pon las cadenas en las ruedas motrices. Si no sabes cómo se colocan, infórmate bien y practica antes de iniciar el viaje. Y siempre que puedas intenta circular sobre nieve virgen, no sobre las marcas que dejan otros vehículos.

6

Enciende las luces de cruce y las antiniebla, ya que las de carretera podrían deslumbrarte a ti y a los otros vehículos. Lleva también el depósito lleno y el teléfono móvil cargado para poder pedir asistencia si es necesario.