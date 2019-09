«El día que conocí Cáritas Chavicar y el plan Reincorpora se me abrieron las puertas» Óscar llegó al centro penitenciario de Logroño, donde conoció el programa Reincorpora y a Sergio, el técnico de Cáritas Chavicar ROBERTO G. LASTRA Logroño Sábado, 7 septiembre 2019, 09:35

Algunos errores personales y el destino trajeron a Óscar a Logroño como recluso y hoy ya es un riojano más que ha recuperado su vida gracias al programa Reincorpora. No lo ha tenido fácil, incluido el paso por un infierno que no olvidará mientras viva.

Condenado a seis años de prisión en un país Latinoamericano, casi la mitad de su condena la cumplió en una de las prisiones más duras del mundo. «Tenía unos gastos de unos 800 euros al mes porque tenías que pagar por todo: por dormir, por comer, por la ropa y por la seguridad... Por seguir vivo. Todos los días había muertes, vi cosas allí que ni en las peores pesadillas. Fue un infierno al que entré con 118 kilos y del que salí con 73 y donde conservé la vida gracias al apoyo de mi mujer y del resto de la familia, que me ayudaron muchísimo», rememora.

Por fin llegó el día que tanto había soñado en forma de permiso de traslado a España para cumplir aquí el resto de la pena. Tras su paso por otra prisión española, Óscar llegó al centro penitenciario de Logroño, donde conoció el programa Reincorpora y a Sergio, el técnico de Cáritas Chavicar. «Se me abrieron las puertas porque solo podía sobrevivir con dinero que me enviaba la familia para poder alquilar una habitación y comer», destaca.

Durante el itinerario del programa hizo el curso de auxiliar en grandes superficies comerciales y «a raíz de ahí fue todo rodado porque entré a hacer las prácticas, durante otro año, en un híper de la región y desde entonces no he dejado de trabajar. ¿Que qué me ha dado Cáritas Chavicar? La alegría de salir, la formación, el trabajo... ¿Te parece poco? Me lo ha dado todo y, sobre todo, cómo son, cómo te tratan y como siguen pendientes después».