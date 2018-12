Un conductor riojano deberá ingresar cien días en prisión por circular sin carné Agentes de la Guardia Civil en un dispositivo de control. :: d.c. La justicia retiró la licencia al condenado en el 2014 durante cinco años y, desde entonces, ha sido sentenciado en cuatro ocasiones por conducir L.J.R. LOGROÑO. Lunes, 17 diciembre 2018, 13:45

Todo comenzó en el año 2014. Simón (nombre ficticio) fue interceptado y denunciado por agentes de tráfico por circular de manera temeraria. Aquella infracción llegó a la justicia penal y fue condenado a cinco años de retirada del carné de conducir. Hasta el 2019 no podría circular con un vehículo de motor.

Pero aquella primera condena no fue óbice, recuerda ahora la Audiencia Provincial de La Rioja en la resolución de un recurso de apelación presentado por el condenado, para que condujera de manera regular. Tanto que en cuatro años después Simón acumula otras tantas condenas por circular con el permiso retirado: una en diciembre del 2015, otra en agosto del 2016 y dos más en enero y marzo de este año. Esta última, la de marzo, le llevará al centro penitenciario de Logroño, en donde deberá cumplir una pena de cien días de privación de libertad.

LOS ANTECEDENTES Retirada del carné Año 2014. Condenado por conducción temeraria a la privación del derecho a conducir durante cinco años. Condenas por conducir con el carné retirado Diciembre del 2015, agosto del 2016 y enero del 2018. Última condena En marzo de este año, un mes después de la anterior infracción, es detenido por el mismo delito. Es condenado a ingresar en prisión durante cien días.

El juicio por esta última infracción tuvo lugar en marzo del 2018 en el Juzgado de lo Penal 2 de Logroño. Simón dio el visto bueno a la condena. Reconoció lo evidente, que los agentes le detuvieron cuando conducía su vehículo pese a tener retirado el carné de conducir, y aceptó una pena de cien días de prisión. Pero con lo que no contaba era con que el Ministerio Fiscal se opusiera a la suspensión de la pena, esto es, a que no ingresara en prisión con el compromiso de no volver a delinquir o, en su caso, a sustituirla por otra medida menos gravosa.

En aquel fallo, la jueza fue clara: «Acuerdo -señaló- no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de cien días de prisión» y le concedió un plazo de 10 días para ingresar de manera voluntaria en la cárcel. Sostenía además que «la intimación judicial no ha sido suficiente para lograr el efecto de prevención pretendido, que el acusado se abstenga de conducir vehículos, toda vez que ha sido condenado por delitos idénticos a los que han sido objeto de enjuiciamiento, siendo el más reciente de menos de un mes».

Pero Simón recurrió esa decisión (no los hechos ni la condena en sí, sino la no suspensión). Para ello alegó «tener pareja y una hija que económicamente dependen de los ingresos que obtiene por su trabajo», defendió que su ingreso en el centro penitenciario «causaría graves perjuicios a él y a su familia» y tras considerar que la pena es «absolutamente desproporcionada» reclamaba «otras penas alternativas a la prisión».

Pero la Audiencia Provincial no ha aceptado sus alegaciones y le recuerda que su extenso historial al volante hacen que no sea «delincuente primario» sino «reo habitual» y que «no concurre la suspensión» ya que considera que la ejecución de la sentencia (el cumplimiento de los cien días de prisión) es «necesaria para evitar la comisión futura del penado de nuevos delitos, lo que así se estima a la vista de su hoja histórico-penal».