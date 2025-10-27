LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

imagen de la entrada del Palacio de Justicia en la calle Murrieta. M. H.

Condenado un ladrón que perdió el móvil en la casa que pretendía robar

La Audiencia confirma la pena de dos años y medio de prisión a un joven que entró por segunda vez a un piso de Alfaro para recuperar el teléfono mientras sus propietarios denunciaban el caso

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:53

Comenta

No fue un robo común el que sufrió una familia de Alfaro el 19 de abril de 2022 en su domicilio. Incluso la Fiscalía tildó ... de comportamiento «absolutamente desacostumbrado» el 'modus operandi' de un joven que, hace unas semanas, fue condenado por la Audiencia Provincial a dos años y medio de cárcel, confirmando así una sentencia previa del Juzgado de lo Penal 3.

