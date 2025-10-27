Los concursos de acreedores, en cifras récord por las quiebras de particulares

Los concursos de acreedores están disparados, en cifras históricas como el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ... advertía al presentar la memoria judicial del año pasado. Las cifras siguen aumentando notablemente en lo que va de 2025, aunque el principal factor no son las quiebras empresariales, que son las que habitualmente se relacionan con los procedimientos concursales, sino las insolvencias personales, que se están disparando en La Rioja y en el conjunto del país, en parte por un entorno económico cada vez más complicado, pero también en busca de una segunda oportunidad.

En este sentido, en el primer semestre del 2025, según los datos del TSJR, los concursos de acreedores sumaban ya 161, frente a los 198 de todo el año pasado, con lo que, con gran probabilidad, este año se cerrará con una nueva cifra histórica. De ellos, casi el 90% son de particulares que se declaran en insolvencia.

'Desokupaciones' 8 son los juicios que se han tramitado en los juzgados en el primer semestre para la recuperación de viviendas ocupadas. Fueron 4 en el mismo periodo de 2024.

En los seis primeros meses del año pasado, las quiebras personales sumaron 79, mientras que de enero a junio de este año prácticamente se han duplicado con 149 casos o, lo que es lo mismo, han aumentado otro 90%. En el caso de las empresas (concursos de personas jurídicas), las cifras son mucho más moderadas, con 13 expedientes concursales en el primer semestre, frente a los 8 del mismo periodo del año anterior, si bien también el incremento en términos relativos es significativo al ser superior al 60%.

Y, todavía más importante, dos de las empresas riojanas que han entrado en concurso de acreedores en el segundo semestre de este año tienen más de cien empleados, que no son las que abunden precisamente en el tejido empresarial regional: se trata de Ociosport –adjudicataria de servicios de gestión de varios servicios auxiliares en edificios de varios municipios, entre ellos Logroño–, que el pasado mes de mayo presentó concurso voluntario tras declararse insolvente, y de CMP Automotive Sealing y Handling, que entró también en mayo en situación concursal y a la que el juez del procedimiento ya le ha autorizado un ERE que acabará con dos centenares de despidos y con el cierre de dos plantas de producción en Logroño.

Más datos

La estadística trimestral del TSJR ofrece también otros datos que son indicadores interesantes para calibrar la situación económica de la región. Entre ellos, por ejemplo, los despidos o los lanzamientos practicados.

En el caso de los primeros, de enero a junio se contabilizan 338, con lo que presumiblemente se volverá a alcanzar una cifra récord en la década actual a fin de año y más cuando los ERE de las dos grandes empresas comentadas (Ociosport y CMP Automotive) no está contabilizados en el segundo trimestre, sino que la ejecución de las rupturas contractuales se produce realmente a partir del tercer trimestre del 2025.

En cuanto a los lanzamientos practicados por la justicia –fase final de un proceso judicial de desahucio en la que un juez ordena el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble–, lo cierto es que 2024 ya rompió la tendencia a la baja que se había iniciado en 2020, con 173 casos y, en lo que va de 2025, se han registrado 101 procedimientos, con lo que probablemente a final de año se volverán a superar los 200.

Entrando al detalle, además, la gran mayoría de ellos, 75 en concreto de enero a junio, son por impago de las rentas a los propietarios de los inmuebles, mientras que otros 18 casos (frente a los 10 del mismo periodo del año anterior) son por ejecuciones hipotecarias (impagos de las cuotas debidas a las entidades bancarias o prestamistas).

Es decir, la morosidad, tanto empresarial como ciudadana va en tendencia al alza, y de hecho, el TSJR recoge también otra estadística interesante que son las ocupaciones de viviendas. Los juzgados han tramitado ocho juicios para que los propietarios legítimos recuperen sus viviendas tras ocupaciones ilegales. En los seis primeros meses del año pasado, los procedimientos fueron cuatro, es decir, la mitad.