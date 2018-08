Los concesionarios riojanos ofertan coches a precio de coste para librarse de los vehículos más contaminantes Las marcas no podrán matricular vehículos nuevos a partir del 1 de septiembre cuyos motores no hayan sido homologados a la nueva normativa de emisiones. / Juan Marín Tráfico no matriculará desde septiembre los vehículos certificados con la anterior normativa de emisiones, que aún buscan un comprador LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 24 agosto 2018, 21:02

Reduciendo al máximo la cuestión, es un mero cambio de siglas. El control de emisiones de los vehículos abandona el protocolo NEDC (nuevo ciclo de conducción europeo, en sus siglas en inglés) y se adapta al WLTP (procedimiento de pruebas armonizado mundialmente para el servicio de transporte ligero), mucho más realista que el anterior y que deparará emisiones superiores a las actuales. Pero la cuestión es mucho más gravosa tanto para los fabricantes como para los concesionarios: los coches que tengan en stock sin matricular el 1 de septiembre y que no hayan salido de fábrica con el sello del nuevo control se convertirán, de la noche a la mañana, en chatarra. No se podrán vender. Tráfico no autorizará su matriculación.

El cambio de normativa entró en vigor hace ahora un año y desde entonces los concesionarios están tratando de ir colocando su stock para llegar al próximo sábado al nuevo protocolo con todos los vehículos no homologados colocados. Ese es el deseo, pero los objetivos impuestos por los fabricantes y las pretensiones de los compradores no han terminado de encajar y ahora afrontan la última semana de ese periodo de transición con «una cifra fuerte de vehículos aún por vender», sostiene Ricardo Operé, presidente de la Asociación Riojana de Automoción (ARIAUTO). Tampoco ha ayudado, completa Operé, el hecho de que «la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijera que el diesel tenía los días contados. Las ventas de esas motorizaciones pasaron de representar el 60% del total a apenas el 35%».

La opción ahora es doble para los concesionarios riojanos: descuentos y automatriculaciones. En el caso de los primeros, las marcas están ofertando rebajas de hasta el 40% «en relación al precio nominal», es decir, se están duplicando las promociones habituales que se mueven en una horquilla de entre el 20 y el 22%. No solo eso. Hay concesionarios que están vendiendo sus vehículos a precio de coste, reconoce desde Auto Urbión su gerente, Jesús Romero.

En todo caso, y para evitar que el día 1 tengan que llevar al desguace vehículos sin estrenar, los concesionarios de La Rioja también han incrementado el ritmo de automatriculaciones, vehículos nuevos que se inscriben a nombre de la propia concesión y que posteriormente se ofertan como 'kilómetro 0'. Una vía para salvar el 'toque de queda' impuesto por Europa. «Es algo habitual para cumplir los objetivos de las marcas y se podrán lograr descuentos del 40%», interpreta Operé.

Esas automatriculaciones tienen reflejo en el número de los vehículos registrados en Tráfico. Entre enero y julio se matricularon en La Rioja casi 300 automóviles más de los inscritos en el mismo periodo del 2017. El pasado mes de julio la región alcanzó su techo de ventas de coches con 565 matriculaciones desde el 2015.

A expensas de conocer si el Ejecutivo concede una prórroga para que los concesionarios desalojen su stock y los fabricantes logren la homologación de todos sus motores -alguna marca ya se ha quejado de lo ajustado de los plazos y la planta de Volkswagen en Pamplona estudia parar ocho días tanto por el retraso de ese proceso como por la caída de las ventas de diesel-, sí que está previsto un 'indulto' del 10% de las ventas anuales de cada firma de motores verificados bajo el viejo protocolo de emisiones. Una cifra, en todo caso, muy inferior, sostienen desde el sector, al stock actual.

El nuevo control de emisiones también afectará al precio de los vehículos. Al ser más realista la medición -se hacen pruebas en carretera, no solo en laboratorio-, las emisiones y el consumo aumentarán y muchos modelos superarán los 120g/km de CO2, el listón por debajo del que hasta ahora no pagan impuesto de matriculación y a los que se les aplicará un tipo a partir del 4,5% del precio franco de fábrica. Los cálculos del sector señalan que el 80% de los vehículos que están exentos tendrán que tributar desde el 1 de septiembre.